Personal Trainer speelde 24 uur lang in Paradiso: ‘Dit is één keer leuk’

Er zit nog een hoop muzikale energie in de mannen en vrouw van Personal Trainer. Beeld Jakob van Vliet

Het betere hopsen en springen is er wel een beetje vanaf bij de altijd energieke band Personal Trainer, maar dat mag ook wel na 23 uur non-stop spelen. Op het podium van Paradiso gaat het laatste uurtje in van hun 24-uursoptreden.

De percussionist stopt even met spelen om een flesje sap te pakken. Alle begrip.

Vlak voor het podium, midden op de verder lege dansvloer, is de backstageruimte nagebouwd. Een tweezitsbank, wat stoelen in de vorm van een halve maan en tafels vol lege zakjes chips, M&M’s en Chocoprinsen. Er liggen ook pizzadozen van Pizza Donna, op wat korsten na leeg. Geen alcohol te zien, alleen een paar blikjes 0.0, en nergens een wagonlading drugs van het oppeppende soort, wat een mens toch zou verwachten.

Personal Trainer speelde op festivals als Into The Great Wide Open en Best Kept Secret, dus het afgelopen jaar was afzien. Daarom dit marathonoptreden, van woensdag 12 uur tot donderdag 12 uur, dat via een livestream gratis is te volgen, al wordt een financiële bijdrage beleefd op prijs gesteld.

De zanger is er even bij gaan zitten naast een thermoskan thee. Op het podium staan hier en daar lege flesjes bier, in zeer bescheiden aantal.

Nog drie kwartier te gaan.

Lekkere bak herrie

Er zit nog een hoop muzikale energie in de mannen en vrouw van Personal Trainer. Anders gezegd, ze maken een lekkere bak herrie, zeker als ze improviseren, en daar is tijd zat voor, deze set.

Welja, nog een lange percussiesolo. Die jongen moet langzaam toch zeker blaren hebben.

“Nog 25 minuten,” roept de drummer.

“Of we stoppen 5 minuten voor tijd,” oppert de zanger. Geen sprake van, ze jakkeren weer verder. De Bonkevaart in Leeuwarden is in zicht.

Ze gaan de finale in met een rookmachine. Op dat moment kijken 221 mensen naar de Facebookpagina met de livestream, die op een witte muur is geprojecteerd. Sommigen vragen zich af of ze het kunnen maken om straks een toegift te vragen.

De muzikanten stellen de slotakkoorden tergend lang en lekker uit, en dan is het toch echt afgelopen. Het is 12.01 uur.

Inspanning

Ze omhelzen elkaar. “Djeeeeezus,” vat de gitariste de zaak uitstekend samen.

Dan de vraag die hoort na zo’n inspanning. Wat gaat er nu door hen heen?

Zanger en voorman Willem Smit: “Een beetje leegte vooral.”

Percussionist Kilian Kayser: “Ik ben best wel blij, ik vond het verrassend leuk. En dat alleen op fruit, water en Engelse thee.”

Gitariste Frante Marešová: “Het was het zwaarst voor mijn oren. Die herrie de hele tijd. Maar de onvoorspelbaarheid in de sets vond ik het leukst.”

De zeven bandleden mochten om de beurt een uurtje vrij, elk drie keer tijdens het etmaal. Daar was speciaal een blokkenschema voor gemaakt. Kayser: “Ik ging tussen 6 uur en 7 uur even onder douche en at een bakje kwark. Dat heeft me goed gedaan, het voelde als een ontbijt.”

Ook Smit had het een paar keer zwaar. “Ik dacht vanochtend dat ik moest overgeven. Ik ging snel naar achter en toen ging het wel weer.”

Is het voor herhaling vatbaar? Smit is duidelijk. “Nee. Het is één keer leuk.”