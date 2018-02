Permanente broedplaats tegenover Station Amstel

Tot nu toe werden verzamelplaatsen voor kunstenaars en creatieven bijna alleen maar in bestaande gebouwen gezet, maar de gemeente wil broedplaatsen voortaan - 'waar mogelijk' - een verplicht onderdeel maken van nieuwbouwprojecten.



Dat gebeurt nu voor het eerst bij de tender die in januari is uitgeschreven voor de blokken B&C die nabij Station Amstel komen.



500 m2

De projectontwikkelaar die B&C mag gaan bouwen, moet daar verplicht 500 vierkante meter aan broedplaats in opnemen. De gemeente past daarvoor de grondprijs aan en dus zullen ontwikkelaars minder betalen dan wanneer ze er bijvoorbeeld kantoren of winkels neer zouden zetten.



Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (Cultuur) benadrukt dat nu niet overal klakkeloos broedplaatsen zullen worden opgetrokken.



140 ateliers

Per locatie waar gebouwd wordt, wordt bekeken waar de meeste behoefte aan is. "Als er in een wijk behoefte is aan andere voorzieningen zullen we daar natuurlijk op letten."



Amsterdam telt nu in totaal meer dan 60 broedplaatsen. Vorig jaar zijn er daar vijf bijgekomen, goed voor ruim 140 ateliers. De 500 vierkante meter grote broedplaats in B&C moet plek bieden aan minimaal 15 ateliers.



