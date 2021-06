Perfect weer om de gedeeltelijke zonsverduistering boven Amsterdam te bekijken

Leerlingen van een basisschool kijken op het schoolplein naar de zonsverduistering in 2015. Beeld ANP

1. Kunnen we de zonsverduistering zien?

Dat hangt af van het weer: zo moet het helder zijn om de zonsverduistering te kunnen zien. Donderdagmiddag blijft de zon volop schijnen en is het weer volgens Weeronline perfect om de zonsverduistering te bekijken.

De zonsverduistering begint boven Amsterdam rond 11.19 uur en eindigt rond 13.34 uur. Op het hoogtepunt, om 12.23 uur, is de bovenkant van de zon bedekt. De verduistering duurt in Zuid-Nederland zeven minuten korter door de bolling van de aarde.

2. Wat gebeurt er tijdens een zonsverduistering?

Tijdens een zonverduistering komt de maan tussen de zon en aarde terecht. Op die manier wordt een deel van het zonlicht tegengehouden. Het is ook mogelijk dat de aarde tussen de maan en de zon terechtkomt: dan spreken we van een maansverduistering.

We spreken van een totale zonsverduistering als het echt een paar minuten volledig donker op aarde wordt en er geen zonlicht doorkomt. In Nederland gaat het vaker om een gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij een deel van het zonlicht geblokkeerd wordt. Donderdag gaat het ook om zo’n zonsverduistering: 17 procent van de zon wordt geblokkeerd.

Dan is er ook nog een derde variant mogelijk: de ringvormige zonsverduistering, waarbij een kringeltje van zonlicht nog te zien is rondom de maan. Dat is donderdag het geval in sommige delen van Canada, Groenland en op de Noordpool.

3. Is het schadelijk om te kijken?

Met het blote oog of een zonnebril de zonsverduistering waarnemen, wordt afgeraden. Ook bij een zonsverduistering kan het recht in de zon staren je netvlies beschadigen, wat kan leiden tot slechtziendheid of blindheid. Zeker bij kinderen bestaat dat gevaar.

Er bestaan daarom speciale eclipsbrillen: daarin is een speciale filterfolie aangebracht. Die zijn online of bij de opticien te koop. Ook dan kun je maximaal 30 seconden naar de zonsverduistering kijken.

4. Hoe bijzonder is dit?

De vorige zonsverduistering in Nederland was op 20 maart 2015: best even geleden dus. Toen was die echter slecht te zien door de bewolking. In 2017 was er ook een zonsverduistering, maar omdat die plaatsvond toen de zon onderging, was deze ook amper waar te nemen.

De volgende gedeeltelijke zonsverduistering is op 25 oktober 2022, dan wordt 22 procent van de zon verduisterd. Op 12 augustus 2026 zullen we een zonsverduistering meemaken die 90 procent van het oppervlak verduistert. Dichter bij een totale zonsverduistering komen we niet. De volgende van die soort is pas in het jaar 2135.

5. Waar kan ik de zonsverduistering bekijken?

Op verschillende plekken in Amsterdam is de zonsverduistering te zien. Zo heeft Artis een telescoop opgesteld bij het planetarium, zodat publiek de maan voor de zon voorbij kan zien bewegen. De Universiteit van Amsterdam speelt bij gunstige weersomstandigheden een livestream af. Liever thuis kijken? Dan kun je volgens Weeronline het beste naar het zuidoosten kijken. De maan zal eerst de rechterbovenkant van de zon verduisteren en vervolgens verder naar links schuiven.