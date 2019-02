Per 1 maart start opvang ongedocumenteerden

Vorig jaar werd bekend dat Amsterdam een van de gemeenten is die in de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening ongedocumenteerden gaat opvangen. De overeenkomst is inmiddels ondertekend tussen Amsterdam en de Rijksoverheid. De andere vier gemeenten volgen eind maart.



Het is de bedoeling dat voor een periode van maximaal anderhalf jaar 500 ongedocumenteerden in de stad worden opgevangen. 360 daarvan vallen binnen de pilot van de overheid, voor de andere 140 zorgt Amsterdam zelf.



Toekomst

Rutger Groot-Wassink, wethouder vluchtelingen en uitgeprocedeerden, wil vanuit de opvang aan een toekomst werken voor de immigranten. "Uit onderzoek blijkt dat een stabiele leefomgeving, begeleiding en activering essentiële onderdelen zijn voor het vinden van een duurzame oplossing, legaal verblijf, terugkeer naar het land van herkomst of een derde land."



In eerste instantie worden de immigranten die nu om wat voor reden dan ook geen legale status hebben, opgevangen worden in kleine locaties verspreid over de stad. In groepswoningen krijgen zij een kamer die ze moeten delen met een lotgenoot.



Per locatie wordt een soort woonbegeleider aangesteld die de bewoners helpt bij de dagelijkse gang van zaken. Koken en schoonmaken doen de bewoners zelf.