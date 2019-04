PepsiCo schenkt doek Heijenbrock aan Zaans Museum

Op het olieverfdoek 'Interieur van oliemolen De Poelsnip' uit 1915 vereeuwigde de industrieschilder de ontstaansgeschiedenis van nootjesfabrikant Duyvis, sinds 2006 onderdeel van PepsiCo.



Arbeid, nijverheid en industrie, dat waren vaste thema's in het werk van Heijenbrock (1871-1948). Hij schilderde veelal in en rondom fabrieken en werkplaatsen en situeerde de rol van de arbeider en de opkomst van machines.



Ericus Gerardus Duyvis

Op het schilderij van de Zaanse oliemolen zijn verschillende stadia van het oliepersen uit zaden te zien. De Poelsnip was van de T. Duyvis JZ Stoomoliefabriek.



In 1915 kreeg Ericus Gerardus Duyvis het schilderij bij zijn 40-jarig jubileum als directeur van de firma.



Conservator Hester Wandel van het Zaans Museum is blij met de schenking: 'Het werk is een prachtige toevoeging op de collectie: het toont het ontstaan van het oer-Hollandse merk Duyvis in de Zaanstreek en de rol van arbeiders aan het begin van de twintigste eeuw.'



Het is niet het enige werk van Heijenbrock dat het museum in bezit heeft. Ook zijn er zes pasteltekeningen en een olieverfschilderij in bruikleen. Vanaf het najaar worden ze gezamenlijk tentoongesteld.