Pepperspray-achtig goedje in publiek gespoten op ADE-feest Elrow

Bezoekers van het housefeest Elrow in de Riekerhaven (hier niet op beeld) meldden op Twitter dat er tijdens het feest zou zijn gespoten met met traangas of pepperspray. Beeld Eva Plevier

Bezoekers van het housefeest Elrow in de Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West meldden op Twitter dat er tijdens het feest zou zijn gespoten met met traangas of pepperspray. De organisatie bevestigt deze berichten en zegt dat er inderdaad een incident is geweest met pepperspray.

“Er is tussen vijf en zes uur ’s nachts gespoten met pepperspray. Het is een hele vervelende trend die we al een paar jaar zien tijdens ADE en meerdere grote evenementen,” zegt Jasper Goossen, manager bij evenementenorganisatie Apenkooi, namens de organisatie van Elrow.

Volgens de organisatie proberen zakkenrollers door het spuiten van de spray verwarring te veroorzaken om vervolgens spullen van bezoekers te kunnen stelen. De organisatie zegt vier verdachten van tussen de 20 en 25 jaar te hebben overgeleverd aan de politie.

De organisatie probeert maatregelen te treffen door bij de entree streng te controleren met metaaldetectoren. “De pepperspray wordt meegenomen in spuitbussen die zo te detecteren zijn. Ook wordt er streng gefouilleerd,” aldus Goossen.

Politie zet vraagtekens

Volgens de politie is het echter niet aannemelijk dat zakkenrollers pepperspray zouden gebruiken om buit te maken. “Zakkenrollers hebben zulke manoeuvres niet nodig. Op grote evenementen slaan ze vaker dan eens toe, en wanneer er pepperspray wordt gebruikt ontstaat er meteen paniek in een ruimte. Zo zouden ze veel aandacht trekken,” aldus een woordvoerder van de politie.

Wel zijn er op de locatie volgens de politie een aantal verdachten aangehouden op verdenking van ‘kettingrukkerij’. Bij één van hen is een soort pepperspray aangetroffen.

“Voorafgaand aan en tijdens de diefstal is geen pepperspray gebruikt,” stelt de politiewoordvoerder. “Een persoon die buiten een verdachte vastpakte is echter wel in het gezicht gespoten met een pijnlijk goedje waardoor hij even niet kon zien, vermoedelijk pepperspray.” De verdachten zitten nog vast terwijl het onderzoek loopt.

Ik ga nooit meer naar #ELROW. Traangas feest… heb 80 euro betaald om vervolgens alleen maar #traangas/#pepperspray in mm mik te krijgen — Deewie (@TisjebitchDawy) 22 oktober 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: