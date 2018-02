Pensioenlast drukt Air France-KLM in het rood

Dat heeft Air France-KLM vanochtend bekend gemaakt in Parijs. Opnieuw was de groei bij KLM veel groter dan bij Air France. KLM zette ruim 10 miljard euro om, 5,5 procent meer, waarbij het eenderde grotere Air France de groei beperkte tot een kleine 3 procent.



''De resultaten van 2017 laten zien dat we op de goede weg zijn,'', zegt KLM-topman Pieter Elbers in een reactie. "Nog niet eerder in de KLM-geschiedenis hebben we zo'n goed operationeel resultaat bereikt.''



"Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We zijn heel hard op de goede weg, ons huis staat, maar onze concurrenten bouwen wolkenkrabbers. Daarom is het noodzakelijk dat we blijven groeien en investeren, zodat we zélf het spelkunnen bepalen.''



Resultaten

Het operationeel resultaat van KLM ligt met 910 miljoen euro veel hoger dan de 588 miljoen van de Franse zustermaatschappij. Transavia herstelde zich verder, met een winst van 81 miljoen euro, waar in 2016 nog quitte werd gespeeld



Het aantal passagiers die de maatschappijen van de groep vervoerden, nam bijna 5 procent toe tot bijna 84 miljoen, waarbij vooral de transatlantische vliegtuigen voller zaten.



Ook herstelde het verkeer richting Azië en Latijns-Amerika zich. Het afgelopen jaar haalde Air France-KLM banden aan met China Eastern en Delta die belangen namen en werd zelf een belang genomen in Virgin Atlantic.