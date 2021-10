Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele energie

Beeld EPA

ABP is met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland. Eind vorig jaar had het fonds voor ambtenaren en leraren ruim 15 miljard euro belegd in producenten van fossiele brandstoffen. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds.

Beleggingen gingen onder meer naar Shell, BP, ExxonMobil en het Russische Gazprom. Deze beleggingen worden stapsgewijs verkocht. Het merendeel hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het fonds gaat ervan uit dat dit besluit geen negatief effect op het langjarig rendement zal opleveren.

Protesten

De beleggingen van ABP in de fossiele industrie lagen al langer onder een vergrootglas. Actievoerders van Extinction Rebellion eisten met een protest bij het hoofdkantoor dat het pensioenfonds direct zou stoppen met de investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven. “We blijven protesteren tot onze eis is ingewilligd. Er is geen tijd meer,” stelde de actiegroep toen.

Ook medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Hogeschool van Amsterdam en gemeenteambtenaren hebben geprotesteerd voor een ‘schoon pensioen’. De UVA riep het College van Bestuur op om zich uit te spreken tegen de investeringen in de fossiele industrie van ABP.