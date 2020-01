Penningmeester DCG stort 120.000 euro op eigen rekening

Beeld ANP XTRA

Dat bevestigt voorzitter Peter Gerekink van DCG, één van Amsterdams grootste amateurclubs, na bericht­geving in De Telegraaf. Het clubbestuur heeft de leden op 17 december op de algemene ledenvergadering over de verduistering geïnformeerd.

PvdA-politicus Dikken had het geld van de clubrekening naar zijn eigen rekening overgemaakt. Omdat hij heeft beloofd het hele bedrag terug te betalen en daar ook mee is begonnen, heeft de club vooralsnog geen aangifte gedaan.

‘Het enige belang van DCG is het geld terug te krijgen en daarnaar wordt gehandeld,’ schrijft het bestuur op de website van de club. ‘Inmiddels is een deel terugbetaald. In overleg met onze advocaat worden nu de vervolgstappen bepaald. Met twee crediteuren bij wie rekeningen openstaan, zijn betalingsafspraken gemaakt waardoor het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt.’

Dikken is weggestuurd bij de club, die actief is op vijf velden van sportpark Ookmeer. Een nieuwe penningmeester probeert orde op zaken te stellen.

Dikken erkent in De Telegraaf dat hij zijn daden ‘betreurt’ en dat hij ‘een betalingsregeling heeft getroffen’, maar wil verder geen toelichting geven.

DCG heeft met de gemeente een regeling getroffen, zodat de gehuurde velden vooralsnog gewoon kunnen worden gebruikt. De voorzitter bezweert dat DCG ‘gelukkig niet in gevaar is’, maar dat het wel van groot belang is dat het geld weer terugkomt. Hoe Dikken dat gaat doen, is onbekend.