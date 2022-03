Peilingen: Volt krimpt, D66 weer in de lift in Amsterdam

Beeld ANP / Remko de Waal

Dat blijkt uit de nieuwe peilingen die I&O Research heeft gedaan onder zo’n duizend Amsterdammers. Het is de tweede opiniepeiling van electoraal onderzoeker Peter Kanne richting de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Met name bij de progressieve partijen vindt relatief herstel plaats ten opzichte van veel slechtere peilingen eerder dit jaar. Dit hangt mogelijk samen met de implosie van Volt door de verwijdering van Nilüfer Gündoğan uit de Kamer. De VVD lijkt voor het eerst iets te moeten inleveren.

In 2018 was GroenLinks overtuigend de grootste partij van de stad met liefst 20 procent van de stemmen. Dat worden er minder, zo lijkt het, aangezien de partij naar 16,3 procent van de stemmen daalt. Lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “Als je de grootste bent, zul je altijd wat verliezen. Het maakt de strijd, om wie de grootste wordt, spannend.”

D66 is de andere kanshebber om de grootste te worden – de partij peilt 16,7 procent van de stemmen, vergelijkbaar met het aantal stemmen dat zij kreeg in 2018. Een meevaller voor D66, aangezien het een maand geleden nog op verlies stond en de inschatting was dat de partij 13 procent van de stemmen kreeg.

De groei heeft mede met de krimp van Volt te maken. Vorige maand leek de nieuwkomer nog voor een ongekend debuut te zorgen met liefst 12 procent van de stemmen. Het zou daarmee de derde grootste partij van de stad kunnen worden. Maar na alle interne onrust rond het vermeende grensoverschrijdende gedrag van kamerlid Nilüfer Gündoğan komt Volt nu uit op 6 procent, ongeveer evenveel als Bij1 en SP.

Diederik Boomsma

Opvallend is dat de VVD aan populariteit lijkt in te boeten. Waar de partij over het algemeen goed is voor 11 procent van de Amsterdamse stemmen, komen de liberalen nu uit op circa 8 procent.

Een deel van die kiezers vindt dat de VVD het rechtse geluid onvoldoende laat horen en stapt daarom over naar JA21. De partij van Annabel Nanninga kreeg vorige maand nog circa 8 procent van de stemmen en komt nu uit op ongeveer 5 procent.

De PvdA wordt volgens de nieuwe peilingen de derde grootste partij van de stad na GroenLinks en D66. De campagne draait vooral om de bekende wethouder Marjolein Moorman en dat lijkt effect te hebben. Haar populariteit zorgt ervoor dat de partij op circa 12 procent van de Amsterdamse stemmen komt, lichte winst ten opzichte van 2018. Met circa 9 procent van de stemmen kan Partij voor de Dieren zomaar de vierde grootste partij van de stad worden. De partij, nu goed voor 7 procent, groeit met name ten koste van GroenLinks.

Het is nog maar de vraag of de ChristenUnie en CDA terugkeren in de raad. Diederik Boomsma zou daarmee voorlopig zomaar het laatste CDA-raadslid zijn in een lange Amsterdamse politieke geschiedenis.

Onderzoek in opdracht van GroenLinks

I&O Research heeft het onderzoek in opdracht van GroenLinks uitgevoerd. Kanne benadrukt dat dit geen invloed heeft op de uitkomsten. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een foutmarge. Dat betekent dat de grotere partijen op 2 à 2,5 procent meer of minder stemmen kunnen uitkomen. Aan het onderzoek deden 965 stemgerechtigde Amsterdammers mee in de periode van 21 februari tot 2 maart . Het hele rapport is op de website van I&O Research openbaar gemaakt.

