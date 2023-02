Peiling Provinciale Staten: GroenLinks haalt PvdA in als grootste partij in Amsterdam

In 2019 ging 53 procent van de Amsterdammers naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

GroenLinks zou 18,3 procent van de stemmen halen als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Provinciale Staten en de PvdA 17,5 procent. Dat blijkt uit een representatieve eerste peiling van bureau Onderzoek & Statistiek (O&S) onder 1246 Amsterdammers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar maakten Amsterdammers de PvdA nog de grootste.

Tweeënhalve week voor de verkiezingen van 15 maart komen de politieke campagnes langzaam op stoom. Uit onderzoek van RTL Nieuws over verkiezingsthema’s blijkt dat in Noord-Holland veel mensen zich zorgen maken om Tata Steel en de overlast van Schiphol. Daarnaast worden woningbouw, het stikstofbeleid en de spreidingswet die asielzoekers over gemeenten verdeelt genoemd. Bij alle drie de thema’s is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering.

D66 zakt licht

Maar er staat meer op het spel. De uitslag van de verkiezingen bepaalt ook de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat is belangrijk voor het kabinet omdat het daar op dit moment geen meerderheid heeft voor zijn beleid en dus voor plannen elke keer steun moeten zoeken bij andere partijen.

De peiling geeft enigszins inkijk in hoe Amsterdammers na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar naar partijen kijken. Opvallend is dat D66 licht zakt, niet alleen ten opzichte van vorig jaar maar ook ten opzichte van de Provinciale Staten vier jaar geleden. Daarmee blijft de partij ternauwernood de derde partij van de stad.

Dat GroenLinks stijgt kan volgens O&S verklaard worden door het feit dat bij de Provinciale Staten niet gestemd kan worden op Bij1. Daar profiteren ook de SP en vooral de Partij voor de Dieren van, die met 10,7 procent van de stemmen de vierde partij zou worden.

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging haalt 4,7 procent van de stemmen, wat vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels zou hebben opgeleverd. JA21 haalt 3,2 procent van de stemmen. Dat kost CDA (1 procent in de peiling) en VVD (9,5 procent) stemmen. Deze rechtse partijen, aangevuld met PVV en FvD, halen in totaal 21,9 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie werd de grootste

Amsterdam stemt vaak progressiever dan de rest van Noord-Holland. Zo behaalde Forum voor Democratie vier jaar geleden 8,7 procent van de stemmen in Amsterdam, maar werd het uiteindelijk de grootste partij met 15,3 procent in heel Noord-Holland. De VVD werd toen de derde partij, vooral door stemmen buiten Amsterdam.

Verkiezingswinnaar Forum voor Democratie werd uiteindelijk buiten het provinciaal bestuur gehouden. Na lang formeren werd een coalitie gesloten tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

Als het aan Amsterdammers ligt zou deze coalitie door kunnen gaan. GroenLinks zou dan het initiatief hebben na de verkiezingen om samen met PvdA bijvoorbeeld de VVD of D66 in te ruilen voor de Partij voor de Dieren.

De afgelopen vier jaar implodeerde Forum voor Democratie als grootste partij in Noord-Holland. Onder meer JA21 splitste zich af. In Amsterdam is het enthousiasme voor de partij ook flink afgenomen. Vorig jaar lukte het FvD-fractievoorzitter Anton van Schijndel bij de gemeenteraadsverkiezingen net aan één zetel te behouden. In de peiling halen ze nu nog maar 1,5 procent.

Op 15 maart wordt gestemd voor de Provinciale Staten en in de slipstream daarvan de Eerste Kamer en de waterschappen. In 2019 ging 53 procent van de Amsterdammers naar de stembus.