Peiling Amsterdam: GroenLinks blijft grootste, PvdA haalt D66 in

Beeld ANP

GroenLinks is nog altijd de grootste partij van Amsterdam, blijkt uit een peiling van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, in opdracht van Het Parool en AT5.

De partij zou uitkomen op 18,6 procent van de stemmen. Dat is minder dan de 20,4 procent die GroenLinks in 2018 de verkiezingswinst opleverde, maar nog altijd een ruime voorsprong op de nieuwe nummer twee: de PvdA.

De Amsterdamse coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en SP verliest terrein, maar kan nog wel rekenen op een meerderheid van de stemmen: 51,9 procent, tegen 54,7 procent in 2018. Het stadsbestuur krijgt steun voor zijn linkse agenda. Zo is bijna 62 procent van de kiezers voorstander van de plannen om de stad autoluw te maken. Bijna de helft, 49 procent, is voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, een plan waar met name VVD, CDA en Forum voor Democratie zich tegen verzetten. Een derde van de kiezers is tegen deze opvang.

Partijvoorkeur Beeld OIS © LVDB/HET PAROOL

Minder animo voor festivals

D66 is de grote verliezer. De partij won in 2014 de verkiezingen met meer dan een kwart van de stemmen en stootte daarmee de PvdA van de troon. Sindsdien verliest D66 populariteit. De partij van lijsttrekker Reinier van Dantzig behaalde bij de verkiezingen in 2018 16,1 procent van de stemmen. In de peiling stokt de steun nu bij 12,3 procent: een halvering in vijf jaar.

Hiermee is D66 de nummer vier van Amsterdam, voorbijgestreefd door de PvdA, maar ook door de VVD, die, ondanks het forse verlies in de landelijke peilingen, in Amsterdam iets wint en uitkomt op 13,3 procent.

D66 lijkt als middenpartij stemmen te verliezen aan de PvdA op links en op rechts aan de VVD. D66 probeert zich te profileren als festivalpartij, maar de meeste Amsterdammers, 51 procent, vinden juist dat het wel wat minder mag op dat gebied.

De PvdA groeit weer en is met 14,8 procent nu de tweede partij van de stad. Bij de vorige verkiezingen eindigde de PvdA nog op de vierde plek met 10,7 procent, goed voor vijf zetels.

De Partij voor de Dieren is de grootste van de kleinere partijen en passeert de SP, die opnieuw stemmen verliest. Denk en Forum voor Democratie, nieuwkomers bij de vorige verkiezingen, winnen licht, maar blijven op drie zetels staan als er nu verkiezingen zouden zijn. Het CDA en de Partij voor de Ouderen zouden opnieuw op een zetel kunnen rekenen. Voor Bij1 en de ChristenUnie is het zaak weer bij de kiezer in de gunst te komen. Ze kwamen na de vorige verkiezingen met de hakken over de sloot in de raad, maar zouden nu beide hun zetel verliezen.