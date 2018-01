Pegida niet op 25 februari, maar 11 maart naar Amsterdam

Daarmee lijkt een stokje te zijn gestoken voor een door Pegida gewenste demonstratie op 25 februari, de dag van de jaarlijkse herdenking van de februaristaking. In december had Pegida aangekondigd die dag aan te willen grijpen voor een soort tegendemonstratie.



'Links feestje'

Pegida had "100 procent beveiliging en de zelfde vip-behandeling als demonstranten tegen Zwarte Piet" geëist. De dag waarop herdacht wordt dat Amsterdamse trambestuurders in 1941 na een razzia massaal het werk neerlegden is volgens Wagensveld een "links feestje".



"We hebben een brief geschreven aan het herdenkingscomité," zegt hij in het Youtube-filmpje, "of het ook een keer mogelijk kon zijn in plaats van 'alleen linkse Tokkies' ook het rechtse geluid op zulk soort demonstraties te laten horen."



Omdat Pegida 25 februari en in het bijzonder de herdenking bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein echter niet wil verpesten - "dat is nooit de zin geweest van de demonstratie" - wil Pegida nu op 11 maart naar de stad komen. Het plan is om die dag om 2 uur 's middags op het Waterlooplein te verzamelen, met het Museumplein als eindbestemming.



Rechts in Verzet

Met de komst van Pegida staan op 11 maart nu twee extreemrechtse bijeenkomsten gepland in Amsterdam. Vorige week kondigde Rechts in Verzet op diezelfde dag een protest aan tegen de Emir Sultan Moskee in Noord. Bij die moskee werd in de nacht van woensdag op donderdag voor de deur bij de daaraan verbonden stichting een onthoofde pop neergelegd.



Rechts in Verzet vroeg media-aandacht voor die actie maar ontkent formeel betrokkenheid.



Opmerkelijk: Rechts in Verzet-voorman Hugo Kuijper was tot voor kort een prominent lid binnen het van origine Duitse Pegida. Na een aantal fikse ruzies begon hij zijn eigen groepje.



Lees terug: OM: Amsterdam mocht tonen hakenkruis Pegida verbieden en 'Nepbom' bij Pegida-demonstratie bij Stopera was toch echt