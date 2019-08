Pedoclub 'Kinderbevrijdingsfront' toch niet naar Canal Parade

Beeld EPA

Dat schrijft Hart van Nederland en wordt bevestigd door de politie Amsterdam.

‘Er zou een man of 400 van het extreemrechtse Identitair Verzet naar het station komen om naar me op jacht te gaan,’ vertelt de man, die anoniem blijft, aan Hart van Nederland. Uit angst hiervoor heeft de man de flyeractie afgeblazen.

Het beoogde doel van het flyeren tijdens de Canal Parade was om aandacht te vragen voor de rechten van pedofielen. De club meent dat de Pride ook open moet staan voor mensen die op kinderen vallen. De initiatiefnemer benaderde de Pride in november, maar die wezen zijn plan meteen af.

Niet welkom

Een woordvoerder van Pride Amsterdam bevestigde eerder tegen Het Parool dat de organisatie is benaderd, maar wil ‘geen woorden vuilmaken’ aan deze club: ‘Ze zijn geen onderdeel van Pride Amsterdam. Wij willen onze naam niet hiermee geassocieerd zien. Dit hoort niet bij ons.’

De teleurgestelde man vertelt tegen Hart van Nederland dat de flyeractie tijdens de Canal Parade een “grotere actie” moest worden, maar er was teveel onrust. Hij hoopt op een ander moment terug te komen. “Mensen met pedofiele gevoelens moeten gewoon kunnen uitkomen voor hun geaardheid. Als je pedofiel bent, ben je crimineel. We willen een inclusieve Pride en samenleving. Je mag niet bestaan, kennelijk, dus nu ga ik de strijd aan. We moeten veranderen als maatschappij!,” aldus de initiatiefnemer van de pedoclub.

Zaterdag flyerde de man bij de hoofdingang van het Vondelpark. De beveiliging verwijderde hem en droeg hem over aan de politie. Deze nam de flyers in beslag, omdat omstanders heftig reageerden.