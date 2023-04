Pechvogels van de schoolloting: ‘Het slechtste resultaat van Amsterdam! Dat is ook een prestatie’

De middelbareschoolloting pakte dan misschien beter uit dan de vorige ronde: toch zijn er ook dit jaar teleurgestelde kinderen. Maar het gezin van het meisje dat het allerslechtste lootte van de hele stad, heeft inmiddels toch vertrouwen in de keuze gevonden: ‘We denken dat het alsnog heel goed voor haar kan uitpakken.’

Een worstcasescenario: zo omschrijft vader Stefan (zijn achternaam heeft hij om privacyredenen van zijn kind liever niet in de krant) de uitkomst van de middelbareschoolloting voor zijn 12-jarige dochter.

“We werden gisteren gebeld met slecht nieuws: ze was geplaatst op de school die ze op plek elf had gezet. En daarmee had ze het slechtste resultaat van de hele stad.”

Dit jaar pakte de omstreden middelbareschoolloting beter uit dan vorig jaar. Meer kinderen kunnen na de zomer naar hun favoriete school, en minder kinderen zijn ingeloot op een school die ze heel laag op hun lijstje hadden staan. Geen enkel kind is geplaatst nummer twaalf, en slechts één kind op plek elf – de dochter van Stefan dus.

Lachen

“Haar eerste reactie: huilen, huilen, huilen. Want veel vriendinnetjes waren wél op haar favoriete school geplaatst, het Gerrit van der Veen. En natuurlijk schrokken wij ook. Ik vertel liever niet welke school het is geworden, ik wil niet dat ze er bekend komt te staan als pechvogel. Het is een montessorischool, een onderwijsconcept dat in eerste instantie niet zo goed bij onze dochter past, en ze had niet zo’n klik met de school tijdens de open dag. Daarom stond die zo laag op haar lijst.”

Toch vinden Stefan en zijn dochter dat ze nog geluk hebben. “Het is helemaal geen slechte school, met veel voordelen. We denken dat het heel goed voor haar kan uitpakken.” Aan de tweede ronde meedoen heeft geen zin, zegt Stefan. “We hebben de lijst heel serieus ingevuld, en ook echt alle twaalf scholen bezocht. De scholen die nu nog plek hebben heeft ze bewust niet op haar lijst gezet, en zijn dus geen verbetering.”

Het gezin is alweer bekomen van de schrik, en probeert vrede te hebben met het resultaat. Ze kunnen er zelfs wel om lachen. “We zijn gisteravond uit eten te gaan om te vieren dat ze naar de middelbare school gaat. En we hebben gezegd: jij heb gewoon het állerslechtste resultaat van Amsterdam. Dat is ook een prestatie! Ze heeft daarna haar klasgenoten geappt: dit geloven jullie nooit...!”

‘Aanbod havo/vwo niet toereikend’

Zo flexibel omgaan met een tegenvallende uitslag kan lang niet iedereen, ziet Elisabeth Bootsma van Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam, die al jaren strijdt tegen het Amsterdamse lotingssysteem. Ook dit jaar zijn er weer kinderen flink teleurgesteld dat ze niet naar een van hun favoriete scholen kunnen.

“We houden dinsdag een informatie-avond waarin we bespreken wat eraan gedaan kan worden. We hebben al twintig aanmeldingen binnen. Ik verwacht de komende dagen vooral ouders met kinderen met een havo/vwo-advies. Want dat aanbod is nog steeds niet toereikend.”

Wat Bootsma regelmatig tegenkomt zijn ouders die het ingewikkelde lotingssysteem niet helemaal begrijpen, zeker als het om hun oudste kind gaat. “Zij hebben bijvoorbeeld niet door dat een kind met een havo/vwo-advies ook op een havoschool geplaatst kan worden. Voor de schoolbesturen is dit een passende plek, maar voor de kinderen zelf vaak niet.”

‘Per ongeluk naar de havo’

In precies dat schuitje zit de 12-jarige Eren, vertelt zijn vader Cavit Tuna. Eren heeft een havo/vwo-advies gekregen, maar is ingeloot op zijn tiende keuze – iets wat slechts tien kinderen in de stad is overkomen.

“We hadden moeite om de lijst vol te krijgen omdat we op IJburg wonen, veel scholen zijn heel ver fietsen. Dus op die tiende plek hebben we per ongeluk een havo-school neergezet. Een foutje, en precies die is het geworden. Terwijl Eren dus mogelijk ook vwo kan gaan doen.”

Het zit Eren en zijn vader behoorlijk hoog. “De scholen die nu nog plek hebben, zijn niet bepaald de populairste scholen van de stad. Lekker dan.”

Ze zijn van plan om contact op te nemen met een paar scholen die wel hoog op Erens lijstje stonden. “We hopen dat hij toch nog voorrang krijgt. En anders beginnen we een rechtszaak. Je wil toch het beste voor je kind?”