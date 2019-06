Pearl Jam-zanger Eddie Vedder zoekt vrouw die hem een lift gaf

Eddie Vedder tijdens een optreden op een festival in Portugal. Beeld EPA

“Is de vrouw die mij in 1992 een lift gaf naar mijn hotel toevallig vanavond aanwezig?” Eddie Vedder, de frontman van Pearl Jam die zondag zijn solotournee door Europa aftrapte in een uitverkochte Afas Live Amsterdam, lijkt het in een opwelling te zeggen. Daarna blikt hij verwachtingsvol de zaal in – hand boven zijn ogen tegen het felle zaallicht dat speciaal ervoor aanfloept.

Het blijft stil.

Vedder (54) zegt dat hij na een concert, dat het toen nog tamelijk onbekende Pearl Jam in februari 1992 in de Amsterdamse Melkweg gaf, alleen achterbleef. De band en de crew waren al vertrokken en de toen 27-jarige Vedder had geen idee hoe hij bij zijn hotel moest komen. Hij vroeg een onbekende vrouw om hulp en die leende prompt de fiets van haar broer.

‘IJskoud’

“Het was ijskoud, en ik kreeg een rood flanel shirt – dat was misschien ook wel van haar broer.” Zo vertrokken ze samen naar het hotel waar de band uit Seattle verbleef; de vrouw fietste, Vedder zat achterop. “Ik herinner me dat haar haar telkens tegen mijn gezicht aanzwiepte.” Bij het hotel eindigt het verhaal, zonder amoureus afscheid, bezweert Vedder: “There was no funny business.”

Vedder denkt nog regelmatig terug aan dat moment, zegt hij in de Afas Live. “Ik weet bijna zeker dat ik haar gezicht nog zou herkennen.” De anekdote is voor Vedder een voorbeeld van onbaatzuchtige vriendelijkheid.

Net als dat niemand zich zondagavond meldt als ‘de vrouw met de fiets van haar broer.’ “Niemand probeert zich vanavond voor haar uit te geven. Dat is ook wel weer mooi.” Prompt steken een aantal vrouwen op de voorste rijen toch grappend hun hand op.

Bent u wél de vrouw die Vedder in 1992 terugbracht naar zijn hotel? Of kent u haar? Stuur een mail redactie@parool.nl. Maandagavond staat Vedder weer in de Afas Live. Ook dat concert is uitverkocht.