PCR-test bij Lead Healthcare gaat ineens niet door: ‘Ik vertrouwde die club al niet’

Beeld Peer van Tetterode

Maandag klaagden al duizenden vakantiegangers dat ze te lang op hun testuitslag moesten wachten na een test bij Lead Healthcare. Zo lang dat een test al niet meer geldig was, of waardoor ze hun vlucht misten.

Directeur David van Hartskamp van Lead Healthcare erkent de problemen maar zegt er niets aan te kunnen doen. “Het probleem ligt niet bij ons. Het lab van Saltro, waar de testen heengaan, kan ze niet verwerken. Doordat het coronavirus weer is opgelaaid, eist de GGD alle testcapaciteit op. Zij gebruiken hetzelfde lab.”

Vanwege alle vertraging besloot Lead Healthcare vanaf maandag geen nieuwe testafspraken − circa 10.000 tot 15.000 per dag − meer in te plannen. Het testbedrijf sloot 100 van zijn 107 locaties in Nederland. Mensen die een afspraak hadden gepland werden daar niet van op de hoogte gesteld.

Bij een gesloten testpunt in de Tweede Hugo de Grootstraat is het onbegrip groot. Op de deur hangt een briefje: wegens ziekte gesloten.

‘Ze communiceren echt slecht’

Roderik van Wageningen (48): “What the fuck, ik zou overmorgen naar Frankrijk gaan. De afspraak is niet afgebeld. Er valt nu moeilijk iets te regelen, ze communiceren hier echt slecht. Er staat hier ook op bordjes dat een rijbewijs niet geldig is als id, dat stond ook niet in de mail. Ik weet het nu even niet meer zo goed.”

Ook Beer Zonneveld (17), die een week met vrienden via Venetië gaat interrailen naar zijn ouders in Zuid-Frankrijk, staat voor een dichte deur. “Ja shit, ik hoop dat het nog lukt, ik wil morgenavond weg. Niemand heeft iets laten weten hier, dat je niet kunt testen.”

Rukkers

Een vrouw die anoniem wil blijven, heeft er geen goed woord voor over. “Het zijn rukkers. Ik moet naar Frankrijk morgen. Ik vertrouwde die club al niet. Maar dat er nu helemaal niemand is om je te woord te staan, zo ga je niet met mensen om.”

Vakanties hoeven niet in het water te vallen. Van Wageningen wist zijn afspraak telefonisch te verzetten naar een GGD-testlocatie bij de RAI. Nog een tip van Testenvoorjereis.nl: check of een antigeentest ook voldoet in het land waar je naartoe gaat. Daarvoor zijn meer testmogelijkheden vrij dan voor een PCR-test.