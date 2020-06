Paus Franciscus acht ontslag homoseksuele priester Valkering terecht

Pierre Valkering. Beeld Marc Driessen

Behalve het definitieve ontslag als pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk, blijft Pierre Valkering tevens geschorst als priester.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam zette Valkering vorig jaar op non-actief nadat hij bekend maakte dat hij homoseksueel is tijdens een mis ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum als priester. Daarnaast beschreef hij in een boek dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom ging in juni over tot ontslag van de priester als pastoor van de Vredeskerk.

Een woordvoerder van de Vredeskerk noemde destijds dat de bisschop direct kenbaar had gemaakt dat Valkering niet kon terugkeren bij zijn kerk ‘vanwege de onrust die is ontstaan en het feit dat hij hier vanaf zijn wijding al 25 jaar werkzaam is’. Het ontslag heeft niets te maken met de geaardheid van de pastoor, zei de zegsman toen.

In beroep

Pierre Valkering ging na aankondiging van zijn ontslag in juli in beroep tegen het bisdom Haarlem-Amsterdam bij de Congregatie voor de Clerus in Rome. Naar eigen zeggen had hij toen ‘zijn leven allang gebeterd’. Maar dat was voor bisschop Jozef Punt niet genoeg; Valkering had het celibaat geschonden.

In december vertelde Valkering in het radioprogramma Dit is de Dag dat de Congegratie voor de Clerus heeft geoordeeld dat bisschop Jos Punt van het bisdom zijn besluit tot ontslag moet intrekken omdat er procedurefouten zijn gemaakt, en ‘het delict niet is gedefinieerd, bewijzen verder niet genoemd worden en er geen hoor en wederhoor’ is gepleegd.

Toch werd de ontslagprocedure tegen Valkering doorgezet. De zaak werd voorgelegd aan paus Franciscus die deze week bisschop Punt in het gelijk stelde.