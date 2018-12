Paus benoemt opvolger bisschop van Haarlem-Amsterdam

Dat schrijft Punt zaterdag in een kerstbrief aan alle gelovigen van zijn bisdom. Jan Hendriks is nu, zoals dat heet, bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij het recht heeft Punt op te volgen als hij aftreedt of overlijdt.



De huidige bisschop wordt over twee jaar 75, de leeftijd waarop een bisschop gebruikelijk zijn ontslag indient. Maar in de komende jaren zal Hendriks waarschijnlijk al de nodige verantwoordelijkheden op zich nemen, omdat Punt problemen heeft met zijn gezondheid.



Liefde

Punt: "Ruim 20 jaar draag ik als bisschop nu de eindverantwoordelijkheid voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde, maar worstel al een paar jaar met mijn gezondheid."



Punt is sinds 2001 bisschoop van het bisdom in Haarlem. Hendriks is al ruim acht jaar zijn hulpbisschop. In 2009 werd het het bisdom omgedoopt tot bisdom Haarlem-Amsterdam.