Paul Vugts over uitspraak zaak-Wiersum: ‘Dit zijn ontwrichtende daden’

Mensen leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. ANP ROBIN UTRECHT Beeld ANP

Paul, een maatschappelijk beladen dag in de Bunker, of niet?

“Behoorlijk. Het is niet elke dag dat de rechtbank een uitspraak doet over wat zij zelf ‘een huurmoord op een dienaar van rechtsstaat’ noemen. Een totaal gebrek aan respect voor andermans leven, zei de rechtbank over de misdaad tegen verdachten Giërmo B. (37) en Moreno B. (33). Dat zette de toon.”

Volgens de officieren van justitie ging het hier om meer dan ‘reguliere’ georganiseerde criminaliteit. Hoe zit dat?

“Dit soort zaken speelt zich af op een belangrijk snijvlak, meent het OM, en daarmee ben ik het eens: dat van de georganiseerde misdaad en terreur. Terreur omdat de slachtoffers mensen zijn uit de ‘bovenwereld’. De broer van kroongetuige Nabil B., met Wiersum een advocaat en met Peter R. de Vries een journalist die optrad als vertrouwensman van de kroongetuige: mensen die worden vermoord vanwege hun rol in dit proces. Ontwrichtende, gerichte daden.”

Maar, geen levenslang?

“Vergis je niet, 30 jaar is een heel lange celstraf. En zeker sinds de wetswijziging over voorwaardelijke invrijheidstelling: veroordeelden kunnen dan niet al na 20 jaar vrijkomen, maar op z’n vroegst na 28 jaar. Ze krijgen maximaal 2 jaar strafkorting. Levenslang is het inderdaad niet geworden, omdat de rechter meeweegt dat de verdachten nog niet eerder een moord pleegden. Maar de rechtbank weegt óók zwaar mee dat deze moord de maatschappij enorm schokte en de rechtsstaat ontwrichtte: voor het eerst werd een advocaat om het leven gebracht, bruut en ook nog puur om het (bloed)geld.”

Hoe merkte je dat tijdens de uitspraak?

“Het was vol in de rechtbank: naast het standaardgroepje misdaadjournalisten waren er ook veel andere media aanwezig. De rechtbank zelf nam veel tijd om te onderbouwen hoe verschrikkelijk dit is geweest, ook voor de echtgenote van Wiersum, die hem voor hun huis in Buitenveldert die ochtend aantrof in een plas bloed.”

Wat kan deze zaak voor andere zaken betekenen, denk je? Voor het Marengoproces bijvoorbeeld?

“Door straffen van dit kaliber te geven, wordt een soort maat gezet. De moordenaar van de broer van de kroongetuige Nabil B. kreeg ook 28 jaar. Daarmee zegt het gerechtshof eigenlijk heel fors: voor dit soort daden worden de hoogst denkbare straffen gepast geacht. Al reserveren het hof en nu deze rechtbank levenslang dus in principe voor meerdere moorden.”

Hoe oogden de verdachten tijdens de uitspraak?

“Achter het kogelwerende glas konden we ze niet zo goed zien, maar beiden hadden een enigszins gespannen houding. Ook niet gek natuurlijk. Over hun motieven weten we maar weinig: ze beroepen zich op hun zwijgrecht.

“Het duo ontkent bij de moord betrokken te zijn geweest, maar zowel het directe als indirecte bewijs is overweldigend: hun sporen zijn aangetroffen in de gebruikte auto’s en hun telefoons zijn getraceerd op sleutelplekken. Giërmo B. en Moreno B. hebben allebei een uitkering, waren eigenlijk armlastige sloebers. En na de moord hadden ze het ineens over ‘pap’ (geld), en gaven ze opeens bakken met geld uit aan luxe artikelen en een ticket naar Suriname. Ook dat weegt de rechtbank mee in de veroordeling.

“Zeker is dat ze in hoger beroep gaan. Hun advocaten zullen inzetten op alternatieve scenario’s die op de betreffende ochtend hadden kunnen spelen. Dat er sprake was van een uit de hand gelopen plan de advocaat te ontvoeren, of dat het dodelijke schieten een reflex zou zijn geweest: een reactie op Wiersum die achter de schutter aanrende.”

Op welke manier gaat deze zaak de boeken in?

“Vroeger werd dit geweld on-Nederlands genoemd, maar dat stadium zijn we allang voorbij. Dat is een werkelijkheid waarmee we moeten dealen. Kijk naar het patroon van de zaken in de afgelopen jaren: de doodgeschoten misdaadblogger Martin Kok, de broer van de kroongetuige, advocaat Wiersum en journalist Peter R. de Vries. Elke keer weer een stapje verder. Het hele dossier straalt brutaliteit uit.

“Telkens gaat het om mensen die belangrijke en zichtbare rollen speelden in dezelfde bunker als waar de inhoudelijke besprekingen over diverse toonaangevende zaken waren, gewoon mensen in ons midden. Belangrijke poppetjes uit de rechtszaal die worden uitgeschakeld. En de poppetjes die nog in de zaal zitten? Die denken: ben ik de volgende?”