Paul Vugts over de Satudarah-uitvaart: ‘Een enorme middelvinger naar de stad’

Honderden bikers namen dinsdag afscheid van Etou’s Belserang, kopstuk van de verboden motorclub Satudarah. Misdaadverslaggever Paul Vugts was erbij: ‘Het was echt machtsvertoon.’

Paul, wat heb je dinsdag gezien?

“Het was een hele drukke, lange dag. ’s Ochtends begon het al: een rouwstoet met lijkwagen, zo’n vijftig grote, ronkende motoren en twintig extra lange limousines vertrok vanuit de Holendrechtstraat in Zuid, waar Belserang was opgegroeid. Langs de route verzamelden zich op verschillende plekken bikers en aanhang. Ik zag er niet alleen de top van Satudarah, maar ook kopstukken van de Hells Angels, die ook verboden zijn.”

“De stoet eindigde in de namiddag bij begraafplaats Zorgvlied. Daar werd een enorme erehaag gevormd door zo’n zevenhonderd bikers, steunbetuigers en leden van de harde kern van Ajax, met vuurwerk en fakkels. Belserang was zelf prominent lid van de harde kern. Ze zijn verweven met Satudarah.”

Hooligan, motorclubleider, crimineel. Wie was Belserang nu eigenlijk?

“Hij was een leidende figuur en oprichter van de Amsterdamse afdeling van Satudarah. Later is Belserang gepromoveerd tot nationaal leider. Jaren geleden trok hij op met Gwenette Martha, een grote naam in de onderwereld, die in 2014 is geliquideerd. Zijn jongere broer Boneka is ook jaren terug geliquideerd op een parkeerplaats aan de snelweg bij Leiderdorp.”

“Nu heb ik tijdens de uitvaart begrepen dat hij postuum is benoemd tot ‘kapikane’. Dat is een van de hoogste functies van de motorclub. Nou, de club is er nog in volle omvang. Zoveel is wel duidelijk.”

Was Satudarah niet verboden?

“Klopt. Ze mogen zich ook niet als club manifesteren van de rechter. Maar ja, daarmee haal je de verbondenheid tussen die mannen niet weg. Dinsdag was het dus ook duidelijk dat vele honderden mannen nog nauw verbonden zijn aan Satudarah. Ze hadden overigens een eigen ordedienst, die de rust bewaarde en afspraken maakte met de politie. Je zag nog helemaal die strakke structuur, met mannen die de marsorders uitdelen, naar wie heel goed wordt geluisterd.”

“Wat je hier zag was een verboden Satudarah dat zich liet gelden: dit was echt een enorme middelvinger naar de stad. Rond het uitvaartcentrum in de Bijlmer, waar de dienst was, zijn de hele middag drukke rijwegen afgesloten.”

Tekst gaat verder onder de video.

Moest de politie nog optreden?

“Vooraf waren er maatregelen genomen: zo is er gewaarschuwd tegen het dragen van de colors, de clubemblemen. Ook mocht er geen vuurwerk afgestoken worden. Dat is toch gebeurd, fakkels vooral. Maar wat ga je doen? Grijp je in, dan ontstaat er met zoveel hooligans en bikers chaos.’”

“Colors heb ik bijna niet gezien, alleen over de kist van Belserang en op een paar helmen en in tatoeages. Wel droeg bijna iedereen de kleuren van de motorclub: zwart en geel. Dat is niet verboden.”

“Ik moet zeggen: er was een flinke politiemacht op de been: ME’ers, aanhoudingseenheden, platte petten – plus de Marechaussee. Het was machtsvertoon van beide kanten, ingezet door Satudarah. De politie liet zien dat de straten niet van de motorclubs zijn.”

Zijn er eerder dit soort momenten geweest in Amsterdam?

“Ja, onder meer de uitvaart van Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003, die met een paardenkoets door Amsterdam getrokken werd. Het meest lijkt dit nog op de uitvaart van crimineel en Hells Angels-aspirant Sam Klepper in 2000. Ik volgde allebei die uitvaarten als verslaggever voor Het Parool. Maar ik zie nu wel duidelijk verschillen met toen.”

“Nu gaat het bijvoorbeeld om een aantal afgesloten straten. Bij Klepper escorteerde de politie een stoet Hells Angels over de A10, naar zijn laatste rustplaats in Amsterdam-West. Het leidde tot een enorme politieke ophef. De Angels verlieten de afgesproken route, schoten vuurwerk af bij het hoofdbureau van de politie en lieten de klokken van de Westertoren luiden. Dat was toch wel een stap heftiger, qua middelvinger naar de maatschappij.”

Hoe is zo'n uitvaart voor jou als misdaadverslaggever?

“Dit zijn voor mij de interessante dagen, waarop je weer eens iets te zien krijgt van de verhoudingen binnen verschillende milieus. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe verhouden ze zich met elkaar? Ik moet zeggen dat mijn collega Wouter Laumans en mij geen strobreed in de weg is gelegd door de club. Hier was de sfeer niet per se grimmig. Dat is weleens anders geweest. Bij Kleppers uitvaart zijn er bijvoorbeeld klappen gevallen en is een cameraploeg aangevallen.”