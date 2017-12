Paul Vugts: 'Ik denk er niet over om met mijn werk te stoppen'

Hoe gaat het nu met je?

"Het gaat wel, dank je. Het is heftig zo veel van je vrijheid in te leveren en het is voor mijzelf en mijn naasten heel frustrerend niet te kunnen inschatten wanneer de dreiging zo beheersbaar is dat we stap voor stap normaler kunnen leven. Ondertussen leven en werken we binnen alle beperkingen door."



"Gelukkig genieten we rond de plek waar we zijn ondergebracht enige vrijheid en zijn sociale contacten niet onmogelijk. Mijn vriendin is sterk, dat scheelt enorm. We missen de spontane afspraken en ik baal ervan niet te kunnen voetballen, maar het is even niet anders."



Je woont al sinds begin oktober niet meer in je eigen huis. Hoe heb je de afgelopen periode ervaren?

"De dreiging speelt al sinds de na­zomer en waar ik normaal gesproken de druk wel weet weg te nemen, kwam nu steeds nieuwe, zeer specifieke en concrete informatie binnen dat ik zou worden vermoord en hoe."



"Ik noem het de omgekeerde processie van Echternach. In die processie doen ze steeds drie stappen naar voren en dan twee achteruit. Dat schiet niet op, maar je komt uiteindelijk ergens. Het wegnemen van mijn dreiging leek steeds even de goede kant uit te gaan, waarna nieuwe, glasheldere informatie bewees dat het nog steeds menens was en alleen maar gevaarlijker werd."



"Tegen de tijd dat de verantwoordelijken binnen de overheid ons zeer dringend adviseerden uit huis te gaan en persoonsbeveiliging te accepteren, was heel duidelijk dat er niets anders op zat."



Je staat veel in de krant, hoe krijg je dat voor elkaar in deze omstandig­heden?

"Allereerst kan ik veilig bellen, mailen en appen, dus ik kan veel doen van waar ik ook ben. Bovenal legt een fantastische ploeg beveiligers er veel eer in me het werken mogelijk te maken."