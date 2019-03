Paul Vugts: 'Ik ben al zeker 200 keer in de bunker geweest'

Een liveblog is veel werk maar ik vind dat het journalistiek wat toevoegt. Ik volg Holleeder al zo lang, ik kan mijn kennis erin kwijt

Met het liveblog beweegt de krant mee naar een online first-werkwijze. Prima, vindt Vugts. "Het is veel werk maar ik vind dat het journalistiek wat toevoegt, ik volg Holleeder al zo lang, ik kan mijn kennis erin kwijt."



Het werkt vooral goed bij een publieke zaak, zoals die tegen Holleeder. "Met de zaak tegen Badr Hari hebben we het ook gedaan omdat je merkt dat het leeft en dan lezen mensen er graag over, maar bij minder bekende zaken werkt het niet."



Potje

Het was min of meer per toeval dat Vugts in de misdaadjournalistiek terechtkwam. Tijdens zijn studie journalistiek in Tilburg liep hij, 22 jaar oud, stage bij Het Parool. "Een paar maanden later kreeg ik een contract aangeboden. Er was nog een potje voor jong talent. Bart Middelburg deed toen de misdaad maar hij wilde een stapje terug doen, dus we hebben dat een tijd samen gedaan."



De liquidatiegolf aan het begin van deze eeuw vormde de eerste 'piek' in zijn carrière en sindsdien volgt hij alles - de nieuwe en de oude onderwereld. "Je ziet dat de oude onderwereld, Holleeder enzo, nog wel actief zijn, maar intussen is er ook een nieuwe onderwereld ontstaan van jongens van vooral Marokkaanse afkomst. Daar gelden weer hele andere regels."



Geen privacy

Vorig jaar werd het werk van Vugts grimmiger. Een half jaar lang zat hij in een safe house en volgde een beveiligingsteam hem overal. "Dreiging is er wel vaker, maar dat ik ergens anders moest wonen en moest worden beveiligd, was bizar. Het is heel beklemmend. Er is geen enkele privacy meer en geen spontaniteit. Je moet alles van te voren plannen. Overal waar je heen wilt, daar moeten eerst verkenners naartoe om de locaties te bekijken."



Inmiddels kan Vugts zich weer vrij bewegen, maar de beveiliging hield hem niet tegen zijn werk te doen. "Daar ben ik wel trots op. Bedreigd worden, dat is iets wat je overkomt. Het is schandalig, maar het belangrijkste is dat je doorgaat met schrijven en publiceren. Je kunt ze geen seconde het idee geven dat het zin heeft om een journalist te bedreigen. Dan is het einde zoek."



