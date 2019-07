Paul Vugts bij De Ochtendshow over Holleeder

Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, vertelt donderdagochtend in de AD Ochtendshow over de uitspraak in de liquidatiezaak tegen Willem Holleeder. Kijk de show hier live vanaf 07.30 uur.

Paul Vugts zal vanuit ‘de bunker’ in Osdorp voorbeschouwen op de uitspraak, die om 10 uur begint. Holleeder staat terecht als opdrachtgever van 5 liquidaties, waarbij 6 doden vielen, en een mislukte moordpoging.

In de studio is verder oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen te gast. Hij werkte bij de politie in de jaren dat Holleeder en anderen opklommen in het criminele milieu van Amsterdam.

De uitzending besteedt verder aandacht aan het vrouwenvoetbal, met gast Hugo Borst.

Kort voor 10.00 uur schakelen we in deze videostream over naar de rechtbank, voor de uitspraak in de zaak tegen Holleeder. In de studio zijn Anke Sprakel en Estella Heesen, auteurs van Monsterproces Holleeder, te gast, verder spreekt verslaggever Noël van Hooft na de uitspraak met de persrechter van het OM, de advocaten en wederom met Paul Vugts.