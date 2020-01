Paul Tang (PvdA) wil rust herstellen bij voetbalclub SDZ

Paul Tang, europarlementariër en clubman is tijdelijk medevoorzitter van de voetbalclub. Beeld ANP

Het oude bestuur, dat opstapte wegens de grote werkdruk bij de vereniging in West, kon het afgelopen half jaar geen opvolging vinden. Er heerste financiële chaos, er was sprake van racistische incidenten, klachten over het drankgebruik in de kantine en er was een richtingenstrijd.

Een impasse in het bestuur dreigde, tot Tang kwam en vier andere oudgedienden optrommelde om de komende tijd leiding te geven.

Tang (52) was in het verleden al eens voorzitter en liep de afgelopen jaren als voetbalvader rond op het sportcomplex. Hij deelt het voorzitterschap voorlopig met Jan Stoopendaal, die al meer dan 20 jaar functies binnen de club bekleedt.

Het nieuwe bestuur heeft zeker drie doelstellingen: de rust onder leden herstellen, financieel orde op zaken stellen en een nieuw bestuur vinden. Tang (PvdA) zit als Europarlementariër van maandag tot en met donderdag in Brussel en Straatsburg en benadrukt dat dit een tijdelijke klus is.

Jeugdvoetbal

Vorige week kwamen ongeveer vijftig leden samen tijdens een extra algemene ledenvergadering. Zij spraken hun steun uit aan het nieuwe bestuur.

Volgens Tang moet er meer finan­ciële transparantie binnen SDZ komen. “Wie geeft iets uit en wat geeft die uit? Die antwoorden moeten helder zijn, anders krijg je wantrouwen binnen de club. De verantwoording naar de leden toe moet beter.”

De wanorde was vorig jaar vooral ontstaan door een botsing tussen oude leden, de echte Spaarndammers en Jordanezen, en nieuwe leden, jonge gezinnen met voetballende kinderen. Die laatste groep voelde zich niet meer thuis bij SDZ. “Binnen een club lopen veel scheidslijnen. Het mooie van SDZ is juist die diversiteit. Wanneer spanningen binnen een club ontstaan, lopen de emoties soms hoog op. Uiteindelijk willen alle leden hetzelfde: de club verder helpen.”

Volgens Tang heeft SDZ last van groeipijnen. De jeugdafdeling is enorm en het eerste elftal is in een paar jaar drie keer gepromoveerd. “De club groeide sneller dan de organisatie. Het was aanpoten om het eigen succes bij te benen. Er werd zelfs geprobeerd aspirant-leden elders onder te brengen.”

Onrust ontstond ook door racistische uitlatingen door leden in de kantine. Het tijdelijke bestuur stelde een commissie in om de kwestie van de vorige zomer bij SDZ te onderzoeken. De eigenaar en het personeel van een Surinaamse cateraar, die broodjes verkocht in het clubgebouw, werden weggepest met kwetsende teksten. Resultaten van het onderzoek waren er afgelopen week nog niet.

Tang ziet de bezetting in de kantine als zwak punt binnen SDZ. De nieuwe leden hebben maanden geklaagd over het drankgebruik in de weekenden, en dat schrok mensen af om daar te werken. “Nu springen ze tijdelijk bij, maar daar moet een oplossing voor komen. Maar ik maak me geen zorgen over SDZ.”