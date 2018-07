Paul Slettenhaar wordt wethouder in Castricum

Formateur Van Eijk stelt in een advies aan de #gemeenteraad een #college (2018-2022) voor met Falgun Binnendijk, @rondehaan en @Paulslettenhaar. De raad vergadert donderdagavond 5 juli over het advies. — Gemeente Castricum (@Castricum_NL) 3 juli 2018

Slettenhaar was van 1994 tot en met de verkiezingen van afgelopen maart actief in de Amsterdamse politiek. Als nummer zeven van de VVD-lijst moest hij toezien hoe zijn partij zes zetels in de gemeenteraad wist te bemachtigen.



Ook in het lokaal bestuur van stadsdeel Zuid, waar hij tot aan de verkiezingen zitting had, kwam de VVD niet meer terug.



Ruimtelijke ordening

Als zijn voordracht donderdag goedgekeurd wordt door de gemeenteraad van Castricum, doorgaans een formaliteit, krijgt Slettenhaar de portefeuille Ruimtelijke Ordening en wordt hij direct ook geïnstalleerd als wethouder.



Dat betekent dat hij aan de slag kan met voor hem bekende materie. Zo was hij in Amsterdam wethouder met dezelfde portefeuille en was hij in Zuid medeverantwoordelijk voor de bouw en oplevering van de parkeergarage in de Boerenwetering in de Pijp.



Lees verder: Albert Cuypgarage: Boerenwetering stroomt weer vol