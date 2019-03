Paul Scheffer wordt toch niet informateur Noord-Holland

Baudet bereid tot sluiten compromissen

Forum voor Democratie is bereid om compromissen te sluiten om zoveel mogelijk van haar doelen te halen. "We snappen dat we water bij de wijn moeten doen," zei FVD-leider Thierry Baudet.



De partij gaat zich eerst richten op de provincies. "We gaan proberen tot stabiele besturen in de provincies te komen."



Volgens Baudet heeft zijn partij voldoende mensen om alle zetels in de Provinciale Staten te vullen. Ook als Forum gaat besturen heeft ze genoeg kandidaten. "We hebben veel mensen achter de hand. We zijn nu echt klaar voor een besturende rol."



Hij denkt dat regeringspartijen VVD en CDA 'enorm zijn geschrokken' van het succes van Forum voor Democratie bij de provinciale verkiezingen. Ze zullen mogelijk gaan nadenken over hun koers, aldus Baudet. Hij is bereid met iedereen te praten in de Eerste Kamer. "Wij zitten hier zakelijk in."