Paul McCartney weet nog steeds niet hoe hij liedjes moet schrijven

Een openluchtmuseum van de popmuziek is het. Ook in de ongewone zomerhitte ademt Liverpool op elke straathoek muziekgeschiedenis. De begraafplaats waar de echte Eleanor Rigby ter ruste werd gelegd, de kapperszaak aan Penny Lane en op een paar huizenblokken afstand het park rond voormalig kindertehuis Strawberry Field, dat inderdaad op weg lijkt forever in de jaren zestig te blijven steken.



En dan staat een paar kilometer verderop - "Toch een flinke busrit voor een jongen van 12," zegt Paul McCartney later - het Institute of Performing Arts, tot 1985 in bedrijf als Liverpool Highschool for Boys.