Paul Jansen vertrekt als hoofdredacteur De Telegraaf

Paul Jansen. Beeld ANP

Jansen, die in 1996 in dienst trad bij De Telegraaf, volgde in 2015 Sjuul Paradijs op als hoofdredacteur. Daarvoor was hij onder meer chef van de parlementaire redactie en politiek commentator en correspondent in Indonesië. Jansen noemt het een eer De Telegraaf 8 jaar geleid te hebben, maar noemde het ook ‘tropenjaren’. “Het is nu tijd om de bakens te verzetten.”

Met het correspondentschap in de Verenigde Staten, een post die onder Jansens leiding werd opgeheven, ‘gaat een oude droom in vervulling’, zegt hij in zijn eigen krant.

Brutaal, onafhankelijk

Onder Jansens leiding legde De Telegraaf de focus op online, en werd op de website een strenge betaalmuur opgetrokken. Ook werden nieuwe columnisten aangetrokken, onder wie Ronald Plasterk en Marianne Zwagerman. Het dieptepunt van zijn hoofdredacteurschap was de aanslag op het Telegraafgebouw aan de Basisweg in 2018.

In een interview met Het Parool verklaarde Jansen in 2016 dat er ‘Telegraafbloed’ door zijn aderen stroomde. Volgens hem houdt dit in ‘dat je weet wat er leeft onder de hardwerkende Nederlander’. “Dat je onomwonden zegt waarop het staat als je ziet dat de kleren van de keizer niet zo veel voorstellen. Dat je brutaal, onafhankelijk en spraakmakend bent. Mijn voorganger Sjuul Paradijs zei ­altijd: wij zijn de echte volkskrant.”