Patrick Rechards van Patrick’s Catering in Zuidoost: ‘Surinamers hebben de beste keuken ter wereld, mensen zien dat niet’

In de rest van de stad wordt hij niet herkend, maar in Zuidoost is Patrick Rechards, van Patrick’s Catering, wereldberoemd. ‘Ze zien me als een wandelend stukje vlees.’

“Mijn dochters vinden het leuk om met me te wandelen,” zegt Patrick Rechards. “Maar in de Bijlmer spreekt iedereen me aan. Dan vinden ze het niet leuk meer. Mensen worden blij als ze me tegenkomen, omdat ze denken aan hoe lekker ze hebben gegeten. Ze zien me als een wandelend stukje vlees. Ik kan niet zomaar in Ganzenhoef lopen.”

Vermoedelijk zijn er niet veel Amsterdammers van wie de roem zo sterk lokaal bepaald is. “In de rest van de stad word ik ook wel herkend – door mensen uit de Bijlmer. Alleen gebeurt het dan niet zo uitbundig. In de Bijlmer zelf is het: hé Patrick! Ik blijf vriendelijk, ik lach altijd. Daar ben je ondernemer voor.”

Het imperium van Patrick Rechards, genaamd Patrick’s Catering – bestaande uit een restaurant aan de Bijlmerdreef, samenwerkingen met Surinam Airways en Gate Gourmet op Schiphol, tropische marinades die worden verkocht bij Jumbo, Plus en toko’s en een grote hoeveelheid cateringwerk, onder meer in Afas Live en Ziggo Dome – heeft altijd zijn hoogtepunt in de zomer. “Ze noemen me de barbecuekoning, terwijl ik ook veel andere gerechten maak. Maar iedereen wil mijn barbecuevlees hebben.”

“Wanneer je in Amsterdam aan lekker eten denkt, moet je niet om de Surinaamse keuken heen kunnen. Politieagenten komen hier iedere week eten halen. Ik hoor nu bij hun rondleiding: als er nieuwe agenten van buiten Amsterdam naar de Bijlmer komen, gaan ze langs mijn winkel.”

Kwaku

Dit weekend begint het Kwaku Festival, waar Patrick’s de populairste kraam is. “Dat was zo vanaf de eerste keer dat ik er stond, meer dan dertig jaar geleden. Vyent Worst was toen nog de grootste. Dat was van een oudere man, ik was een jochie. Ik had meteen rijen. Waarom? Kwaliteit. Mond-tot-mondreclame, zo werkt dat in de Bijlmer. Toen was Kwaku nog niet zo professioneel opgezet als vandaag. Nu is het een festival dat alles aankan. Podia, programmering, politie.”

“Vrouwen zeggen tegen hun man: je mag naar Kwaku, je mag daar doen wat je wilt, als je maar een bakje van Patrick’s voor me meeneemt. Aan het einde van de dag zijn we uitverkocht. Mijn dochter heeft ooit honderd euro gekregen voor een bakje spareribs dat normaal 7,50 kost.”

Hij voelt grote opwinding over een nieuw gerecht dat dit weekend tijdens Kwaku zal worden gelanceerd. Voor de goede doelen waar Rechards actief in is, werkt Jörgen Raymann zaterdag 15 juli kosteloos in de bediening. “Surinaams eten wordt meestal gepresenteerd in grote bakken bami of nasi. Ik kom met een tapasgerecht: bami, maar dan op een andere manier. In Suriname aten we vroeger bami in een bananenblad, met een stokje. Daar ga ik naar terug, in een klein foliebakje. Het zal ook worden geserveerd op vluchten van SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, red).”

Elfredo Patrick Rechards, Elfredo klonk te ouwelijk en werd geschrapt, groeide op in Saramacca, op het platteland van Suriname. “Het heeft me gemaakt tot wie ik ben: iemand die hard wil en moet werken. Als je daar vandaan komt en iets wilt bereiken, zul je hard moeten werken.”

Wat wilde je worden?

“Sowieso een boer, overnemen wat mijn ouders hadden. In Nederland zou het een boerderij heten, ik noem het een plantage. Later werd het kok. Als kind moet je in Suriname één keer per week voor het eten zorgen. Mijn droom werd om een chic restaurant te openen. In Suriname werd naar een plattelandse boer anders gekeken dan naar iemand achter een bureau in Paramaribo. De man op een kantoor werd gezien als hoger dan de persoon die eten maakt, terwijl dat laatste belangrijker werk is. Dat gaf me nog meer kracht.”

Waarom verhuisde je naar Nederland?

“Mijn dromen konden hier makkelijker werkelijkheid worden. Ik kreeg hulp van de grote jongens: Joop Braakhekke, Julius Jaspers, Gerrit Greveling, Ben van Beurten, Alain Caron en Robert Kranenborg. Met die mannen mocht ik koken, ze gaven me adviezen. In Suriname had dat niet gekund. Ik denk dat ik 18 was toen ik hier kwam. Onze familie woont in Rotterdam, daar ging ik eerst heen.”

Waarom kwam je naar Amsterdam?

“Dat was al na twee jaar. Amsterdam heeft het, dat voelde ik gewoon, vooral in de Bijlmer. We konden een flatje krijgen in Echtenstein. Samen met mijn vrouw, zij heeft altijd in me geloofd, zonder haar kon ik dit niet.”

Hoe begon je met eten verkopen?

“Mijn vader was visser en kok, maar ook goudsmid. Met sieraden kun je veel geld verdienen. Ik stond op een Surinaams festival in Gaasperplas. Sieraden opkopen en herstellen. Het viel me op dat er geen exotisch eten werd verkocht, terwijl het een Surinaams festival was. Dit was meer dan dertig jaar geleden.”

“Het festival duurde drie dagen. Op de eerste dag vroeg ik aan de organisator, meneer Lont, of ik de volgende dag mocht barbecueën. Zijn antwoord was: ja dat kan, als ik de eerste mag proeven. Ik bestelde meteen vijftig kilo spareribs. Krabbetjes, niet de duurste soort. Terwijl ik die op de tweede dag stond te verkopen, belde ik al om voor de derde dag 150 kilo te bestellen.”

“Later die zomer stond ik op nog een festival in de Bijlmer en daarna op Kwaku. Het begon meteen te lopen. Humberto Tan, Katja Schuurman, Jörgen Raymann, iedereen huurde me in. Frank Rijkaard haalde me naar Barcelona, Patrick Kluivert, Winston Bogarde, later het Holland Festival, ik stond overal. Daarna begon ik Patrick’s Barbecue Bezorglijn, hier vlakbij in Eeftink.”

Is Amsterdam-Zuidoost veranderd?

“Het is verbeterd. Vroeger wilde ik niet bezorgen in Kraaiennest. In Heesterveld bezorgde ik sowieso niet. De bezorgers werden daar beroofd van hun tasje. Ik heb alles meegemaakt. Nu gebeurt dat niet meer, de buurt is opgeknapt. Ik wilde laten zien dat uit de Bijlmer ook goede dingen komen. En ik wil Suriname verkopen.”

Hij pakt een folder met het logo van zijn bedrijf. “Kijk, in het logo zie je de Surinaamse vlag. Wij hebben de beste keuken ter wereld. Mensen zien dat niet.”

Wat is het probleem?

“We moeten af van het toko-imago. Het idee dat het simpel en goedkoop eten is. Terwijl het iedere dag in een deftig restaurant zou moeten worden geserveerd, zo goed is Surinaams eten. Soenil Bahadoer is onze enige sterrenchef, dat zouden er veel meer moeten zijn.”

“Mijn doel is om de Surinaamse keuken naar boven te brengen. We moeten onze gerechten perfectioneren, zodat we iedereen kunnen bereiken. Ik weet dat veel Nederlanders niet houden van gekke botjes in hun eten, die haal ik eruit.”

Patrick Rechards begint aan een verhaal over hoe hij ooit in Dubai terechtkwam. Het was een andere wereld, vol glitter en glamour, alleen viel het wel op dat daar maar één keuken werd gezien als deftig: de Franse, Europese. Caribisch en Surinaams eten was nergens te bekennen. Een kok loopt altijd met specerijen op zak, Patrick Rechards leerde wat mensen kennen en op de Expo 2020 mocht hij in Dubai uiteindelijk koken voor de sjeiks. Op het traject Amsterdam-Dubai van Emirates Airlines wordt nu in de first en business class een moksi alesi geserveerd naar zijn recept. Bij dat soort wapenfeiten voelt hij zich altijd weer een klein jongetje uit Saramacca dat al deze grote dingen mag doen.

De laatste jaren willen veel mensen minder vlees eten.

“In het begin was ik verdrietig: wat moet ik dan verkopen? Daarna bedacht ik dat het goed was. We hoeven niet allemaal vegetarisch te worden, maar we kunnen wel minder vlees eten. Ik ben nieuwe gerechten gaan ontwikkelen, met meer groente en minder en vers vlees. Zoals de Patsalon, mijn versie van de kapsalon.”

Hij noemt een ander voorbeeld van progressie: de vrouwen die in zijn keuken werken. In de ouderwetse Afro-Surinaamse cultuur worden menstruerende vrouwen gezien als onrein, ze mogen geen eten aanraken. “Vroeger kreeg ik hier oudere mannen in de winkel die vrouwen in de keuken zagen en meteen omdraaiden en wegliepen.”

“Die manier van denken is een wond, waar we van moeten genezen. Het is een taboe dat we moeten veranderen. De jongere generatie denkt gelukkig niet meer zo. En ze doen het alleen bij andere Surinamers. Als ze bij de Nederlandse bakker een brood kopen, gaan ze echt niet denken: is die mevrouw achter de kassa aan het menstrueren?”

Patrick Rechards (Paramaribo, 1966) is eigenaar van Patrick’s Catering. Beeld Erik Smits

Amsterdammers klagen graag over de snel veranderende stad, maar willen hier toch blijven wonen. Hoe werkt dat, vraagt schrijver Robert Vuijsje (Alleen maar nette mensen, Salomons oordeel) zich af in een wekelijkse interviewserie met bekende en minder bekende Amsterdammers. Lees hier alle afleveringen terug.