Patiënt start actie voor MC Slotervaart: 'Geef allemaal 1 euro'

Om haar actie van de grond te krijgen heeft Pieters de polikliniek van het failliete ziekenhuis, die voorlopig nog wel open is, volgehangen met A4'tjes. Een wanhoopskreet noemt ze het.



"Ik kon niet slapen omdat ik zo boos was dat dit ziekenhuis dicht moet. Ik voelde dat ik iets moest doen, dus ben ik met een emmertje plaksel en posters naar het Slotervaart gegaan," zegt Pieters, die met haar chronische ziekte acht jaar patiënt was in het Slotervaart.



Stapel stenen

Ze spreekt van een 'aanklacht' tegen een uitspraak van minister Bruins (Zorg), waarin hij het had over het redden van ziekenhuizen als het Slotervaart.



"Het gaat niet om het bewaken van een stapel stenen, het gaat over het bewaken van degelijke zorg in Nederland," was zijn redenering om niet bij te springen om de ziekenhuizen overeind te houden.