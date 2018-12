Patiënt MC Slotervaart overleden na falende pieper

De brief bevat twee voorbeelden van falende piepers in de dagen na het sterfgeval

Daarin staat dat 'al langere tijd een zeer onveilige situatie [bestaat] door het niet functioneren van het piepersysteem, terwijl (...) geen passende veiligheidsmaatregelen worden genomen'. De commissie noemt dat 'uitermate zorgwekkend'.



Walkietalkies

De brief bevat twee voorbeelden van falende piepers in de dagen na het sterfgeval. Een keer weigerde de pieper van de assistent chirurgie, 'waardoor het hem veel moeite en tijd heeft gekost te achterhalen waar de oproep vandaan kwam. Gelukkig bleek het deze keer loos alarm'. Later gebeurde precies hetzelfde met de reanmatiepieper van de reanimatiecoördinator.



Kort voordat de brief werd gemaild, werd de Slotervaartdirectie op een personeelsbijeenkomst over de financiële malaise aangesproken op het sterfgeval: moeten we het niet hebben over de meneer die vorige week is overleden omdat de pieper het niet deed?



Nog dezelfde dag kreeg een aantal artsen walkietalkies van Motorola, bij wijze van noodmaatregel. "Liepen allemaal collega's met zwarte portofoons aan hun broek," zegt een ingewijde, die anoniem wil blijven. "Van die dingen die je vroeger als jongetje wilde hebben."