Patiënt in OLVG besmet met schurft

Hoe de patiënt besmet geraakt is met scabiës - in de volksmond schurft - is niet bekend. De patiënt ligt al een aantal maanden op de intensive care, de kans is daarom aanwezig dat iemand van buiten het ziekenhuis hem besmet heeft.



Ziektebeeld

Schurft heeft een incubatietijd van twee tot zes weken en geeft rode vlekken of bultjes en ernstige jeuk op de huid. De aandoening is niet schadelijk, maar kan wel heel besmettelijk zijn en gaat niet vanzelf over.



"Een van onze medewerkers constateerde vrijdag bij zichzelf schurft. We zijn op zoek gegaan naar de bron en kwamen bij de patiënt uit. We hadden dit eerder niet opgemerkt, omdat de patiënt geen symptomen van de aandoening had," aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.



Besmettingsgevaar

Er zijn verschillende vormen van schurft, van zeer besmettelijk tot minder besmettelijk. Omdat de patiënt een zeer besmettelijke vorm had, kan hij tientallen medewerkers van het ziekenhuis en bezoekers besmet hebben. Enkel in dezelfde ruimte staan is al genoeg om de aandoening over te dragen op andere mensen.



Uit voorzorg zijn alle artsen en verpleegkundigen die in contact zijn gekomen met de patiënt behandeld tegen schurft. Dat zijn er enkele tientallen.