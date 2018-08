Patatzaak Vleminckx gewoon open: 'Ik heb niet geslapen'

"Ik heb nog niet geslapen sinds ik om half één vannacht wakker werd gebeld door de politie," zegt Maij. "Sindsdien ben ik alléén maar aan het malen over de vraag wie dit gedaan kan hebben en waarom."



Evenmin als de politie zegt Maij ook maar enig idee te hebben in welke richting hij het antwoord op die vraag zou moeten zoeken. "Ik heb nog nooit problemen gehad, ook niet met bijvoorbeeld concurrenten of zo. Ik hoop maar dat we gewoon open mogen blijven. Zelf wil ik ook gewoon open zijn, want we zijn niet bang."



Vijfde incident

Een Frans gezin bestelt al even na elf uur een grote zak friet en reageert onbekommerd op het nieuws. "Een explosief hier voor de deur? Niets van gehoord."



Het is het vijfde incident in vijf dagen tijd in Amsterdam. Zaterdagnacht werden schoten gelost op een winkelpand in de Johan Huizingalaan in Nieuw-West.