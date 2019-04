Pastor Valkering vraagt schorsing te staken: 'Ik wil celibatair leven'

De Amsterdamse pastor van de Vredeskerk werd door Punt geschorst vanwege zijn presentatie van een uitgebracht boek tijdens de viering van zijn 25-jarige priesterschap. In het boek vertelt hij openlijk over zijn pornosverslaving, cruisen en homosaunabezoeken.



De onthullingen stuitten tegen het zere been van het bisdom, die het 'onverteerbaar' vond dat Valkering niet aangaf te willen streven naar een celibatair bestaan. Punt gaf aan dat het tijd was voor een bezinningsperiode.



In een brief aan het bisdom lijkt Valkering tot inkeer te zijn gekomen. 'Nu leef ik celibatair, ook op de manier zoals de kerk dat wenst. En ik ben bereid en acht mij nu echt in staat om als priester op deze wijze verder te gaan, hoe omstreden het celibaat als zodanig ook moge zijn.'



Vebroken betovering

Van alle verboden contacten en uitjes als darkrooms- en saunabezoeken is recent geen sprake meer, zegt de pastor. Tot voor kort zou alleen porno nog een rol in zijn leven hebben gespeeld. Valkering beweert dat na de publicatie van zijn boek ook die behoefte is weggevallen, 'alsof door alles aan het licht te brengen er een betovering is doorbroken.'



Bovendien haalt hij aan dat hij weliswaar 'onwaarachtig' is geweest, maar dat de kerk dit ook zelf zou stimuleren. Valkering vindt het van grote waarde dat zijn waarheid nu naar buiten is gekomen. Hij ziet de schorsing nog steeds als een bevestiging dat openheid wordt afgestraft en geheimen worden beloond.