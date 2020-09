Pastor Samuel Lee weet wat het betekent om vluchteling te zijn

De Amsterdamse theoloog Samuel Lee. Beeld Daniel Cohen

In zijn net verschenen boek De Bijbel in de Bijlmer met portretten van migranten vraagt Samuel Lee om begrip, mededogen en inzet. Van de nieuwkomers die volgens de schrijver hun best moeten doen om in hun nieuwe land te wortelen, maar ook van de autochtonen die zich moeten realiseren dat ieder mens een vluchteling kan worden. Die rol van bruggenbouwer is Lee op het lijf geschreven, zegt de Wassenaarse predikant Tom Mikkers. “Samuel kan werelden zo goed met elkaar verbinden omdat hij zelf verschillende werelden in zich draagt. Hij kan zich goed verplaatsen in heel verschillende mensen.”

Samuel Lee, deze week onderscheiden met een ridderorde vanwege zijn inzet voor migranten, vond op veertienjarige leeftijd zelf een nieuw thuis in Nederland. Met zijn ouders was hij gevlucht voor het religieus fanatisme dat zijn geboorteland in het Midden-Oosten in zijn greep had gekregen. Lee was enkele jaren fanatiek ongelovig, maar kreeg na zijn studie in Leiden alsnog de geest en besloot zijn leven te wijden aan de verspreiding van het christelijk geloof. Dat begon met kleine stappen: de eerste keer dat de nu vijftigjarige pastor voorging in gebed, had hij in het buurthuis acht gelovigen om zich heen verzameld, voornamelijk familie.

Een kwart eeuw later heeft Lee een kerkelijk imperium opgebouwd. Zijn Jesus Christ Foundation heeft het hoofdkwartier in de Bijlmer en vestigingen in Ghana, Cyprus, Filipijnen, Libanon, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Lee is ook de oprichter van de Foundation Academy, een onderwijsprogramma voor honderden studenten in het buitenland die worden onderricht in theologie en sociologie. In navolging van zijn grote voorbeeld Abraham Kuyper vindt Lee dat geloof alleen kan bloeien als er ook voldoende kennis aanwezig is. Bij voorbeeld over sociale structuren en het belang van mensenrechten.

Lege kerk

Het heeft even geduurd voordat Lee zijn keuze had gemaakt uit de overvolle menukaart van het geloof. In zijn eerste kerk speelde hij met verve de rol van prosperity preacher: de voorganger die zijn volgelingen voorhoudt dat gebed en donatie leiden tot beloning in materiële welvaart. Lee liep rond in prachtige pakken en reed een dure auto, op kosten van de kerkgangers. Toen hij wroeging kreeg en op zondag liet weten dat hij een andere koers wilde varen, vond hij eerst zijn gemoedsrust terug, en de week daarna een vrijwel lege kerk. Lee moest een nieuwe start maken.

Het lot van migranten, statushouders en ongedocumenteerden neemt nu in het werk van Lee een centrale plaats in. “Hij is er ook echt voor zijn studenten en de leden van zijn gemeente,” zegt vriend Lody van de Kamp. “Dat gaat verder dan de gebruikelijke pastorale verplichtingen. Samuel wil iedereen hélpen.” De rabbijn en de migrantenpastor leerden elkaar tien jaar geleden kennen in een denktank met verschillende geloven aan boord. “Bescheiden, erudiet, wijs, vol menselijke warmte,” somt Van de Kamp desgevraagd de belangrijkste kwaliteiten van Lee op. “En met een onuitputtelijke hoeveelheid energie.”

Warme persoonlijkheid

De betrokkenheid bij mensen in het nauw demonstreert Lee ook in zijn rol van Theoloog des vaderlands, een eretitel die de pastor dit jaar mag dragen. Hij reisde onder meer naar Groningen om te spreken met gedupeerden van de aardbevingen. “Het gaat bij Samuel steeds om de mensen,” zegt Mikkers die tien jaar geleden het initiatief nam voor de instelling van een Theoloog des vaderlands. “Iedere theoloog vult de functie weer anders in. De een is meer activistisch, de ander academisch. Samuel is een warme persoonlijkheid. Hij zoekt voortdurend het contact met andere mensen.”

Ook met andersdenkenden. Van de Kamp: “Samuel is bedreven in interreligieuze contacten. Hij is oprecht geïnteresseerd in wat de ander vindt, ook al zijn die opvattingen mijlenver verwijderd van wat hij gelooft. Ook met mensen die helemaal niet geloven, gaat hij graag het gesprek aan.” Mikkers: “Hij neemt het op voor leden van de lhbtq-gemeenschap. ‘Natuurlijk,’ zegt hij dan, ‘ik kom uit een land waar mensen vanwege hun geaardheid werden gedood.’ Ik weet dat hij door zijn achterban af en toe ook wordt aangesproken op zijn standpunt. Maar ook daar reageert hij dan met warmte op.”