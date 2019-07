Pastoor Valkering van Vredeskerk ontslagen na coming-out

Pierre Valkering (l) op zijn boekpresentatie met oud-politicus Boris Dittrich (r). Beeld Hans van der Beek

Dat meldt de Gaykrant.

Per brief heeft het bisdom de kerk laten weten dat de populaire pastoor met ingang van 24 juni is ontslagen. Op 31 maart kwam Valkering op zijn 25-jarige jubileum als pastoor van de Vredeskerk uit de kast. Hierop werd de pastoor al geschorst. Ruim zevenhonderd gasten waren toen op het feest aanwezig bij zijn publieke coming-out. Ook gaf Valkering een autobiografie uit waarin hij vertelt over zijn verslaving aan porno en zijn vroegere bezoeken aan darkrooms.

Het gedrag van Valkering kan niet door de beugel, oordeelt het bestuur van de parochie. Valkering kan tegen zijn ontslag in beroep gaan, een proces dat maanden kan gaan duren. Tot die tijd mag er geen andere pastoor benoemd worden in de Vredeskerk.