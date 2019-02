Passagiersbegeleiders Schiphol leggen werk neer

Vorige week hield een deel van de ruim driehonderd passagiersassistenten

al stiptheidsacties om hun werkgever, Axxicom Airport Caddy, onder druk

te zetten. "Zeker de helft van het personeel deed daaraan mee, maar

desondanks wil het bedrijf nog altijd niet luisteren."



Zondag komt het tot werkonderbrekingen. FNV sluit niet uit dat de

passagiersbegeleiders gaan staken als Axxicom niet aan de onderhandelingstafel aanschuift.



Te weinig personeel

De werknemers begeleiden passagiers met een beperking op Schiphol voor en na hun vlucht. Maar daarvoor is volgens hen veel te weinig personeel, zeker op drukke dagen. Daardoor is het volgens hen nauwelijks mogelijk het werk goed uit te voeren. Zo zouden passagiers met een beperking eigenlijk een voor een weggebracht moeten worden, maar is dat door het

tekort nu alleen mogelijk in groepjes, waardoor passagiers soms lang

moeten wachten.



Ook zouden passagiers met een beperking die niet kunnen staan of lopen

door minimaal drie collega's in of uit hun vliegtuigstoel getild worden,

maar gebeurt dat nu door een of twee mensen waardoor de arbeidsnormen

worden overschreden. Daarnaast moeten ze ook vaak hulpbehoeftigen laten

wachten voor de begeleiding van vips.



Onbevoegde stagiairs

Axxicom probeert volgens de FNV de gaten te dichten door meer dan

honderd onbevoegde stagiairs als vaste kracht in te zetten, ook 's

nachts terwijl dat volgens de bond helemaal niet mag. Het bedrijf is

momenteel wel op zoek naar 450 tijdelijke medewerkers die tussen mei en

oktober moeten bijspringen.



De groep kon vorig jaar op het laatste nippertje aan het werk blijven nadat Schiphol de reizigersbegeleiding opnieuw aanbesteden. Dat contract

is 1 februari is ingegaan.



FNV denkt nu dat daarbij flink is bezuinigd en de kostenbesparing vooral

uit het personeel moet komen. Axxicom, onderdeel van beveiligingsgigant

Trigion, weigert volgens FNV Luchtvaart te onderhandelen over een nieuwe

cao. Het bedrijf heeft van eigenaar Trigion opdracht gekregen alleen te

onderhandelen met de eigen Ondernemingsraad.



Betonnen muur

"We zijn al sinds mei vorig jaar aan de gang met de directie," zegt FNV-bestuurder Egon Groen, "maar we stuiten tot nu toe op een betonnen

muur van onwil. Ze hebben vorig jaar beloofd dat als ze de aanbesteding

zouden winnen, ze een cao met ons zouden afsluiten. Op die basis hebben

we ons er ook hard voor gemaakt dat het werk bij Axxicom zou blijven. Nu

dat is gebeurd, komen ze hun afspraak niet na."



De oude cao is al drie jaar verlopen. De bond eist een 3,5 procent hoger

loon en meer vast personeel.



De bond verwijt Schiphol bij de aanbesteding van opdrachten onvoldoende te kijken naar de gevolgen voor werknemers en, als daar problemen ontstaan, weg te kijken.



Internetzuilen

De luchthaven lag al onder vuur vanwege aanbestedingssanering. Zestig

medewerkers van het bedrijf Vebego, die op de luchthaven reizigers

achter balies informeren, zijn na een nieuwe aanbestedingsronde aan de

kant gezet, formeel om te worden vervangen door apps, internetzuilen en

hulp op afstand.



Riff, Het bedrijf dat die aanbesteding heeft gewonnen, werft nu echter

weer informatieperosneel maar dan voor een veel lagere vergoeding.

Volgens Schiphol is er geen sprake van dezelfde functie, maar FNV start

nu een procedure tegen de luchthaven.