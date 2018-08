Passagiers vlucht naar Marokko wachten al anderhalve dag

Waarom ze nog niet vertrokken zijn, is een raadsel. AT5 sprak met een van de reizigers, die aangaf dat de informatievertrekking uitermate slecht is. De reizigers verblijven inmiddels in het Ibis Hotel bij Schiphol, maar hebben hun koffers niet bij zich.



Op de website van de luchthaven is inmiddels het bericht verschenen dat de vlucht is geannuleerd.



Verwarring

De woordvoerder van Schiphol zegt niet op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkeling: "Ik heb begrepen dat de reizigers door de vliegtuigmaatschappij zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Meer informatie hebben wij niet, daarvoor moet je bij Royal Air Maroc zijn."



De luchtvaartmaatschappij was niet te bereiken voor commentaar.



De bewuste vlucht was al een aantal keer verzet. Oorspronkelijk had het vliegtuig dinsdag om 10.20 uur moeten vertrekken naar Al Hoceima in Marokko. Om nog onbekende redenen is dat tijdstip een aantal keer verzet, tot de vlucht geannuleerd werd.