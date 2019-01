Passagiers opgepakt om verzet tegen uitzetting vluchteling

Een jonge vrouw werd in een hoofdklem genomen en naar buiten gesleept Een ooggetuige

Volgens een woordvoerder van de marechaussee wilden de drie passagiers niet luisteren en werden ze daarom uit het vliegtuig gehaald. Daarbij werd 'gepast geweld' gebruikt.



Oproep Facebook

We Are Here kwam eerder op sociale media al in verzet tegen de uitzetting van Ezzedine Mehimmid. In een laatste poging zijn uitzetting te stoppen, deelde de groep een bericht op Facebook. Daarin vroegen ze luchtvaartmaatschappijen KLM en Kenya Airways een stokje te steken voor de uitzetting.



De uit de Soedanese stad Darfur afkomstige Mehimmid verbleef al jaren zonder documenten in Nederland en leefde her en der in Amsterdam samen met de groep We Are Here. Zijn asielaanvraag werd door de IND geweigerd omdat werd getwijfeld aan zijn verklaring. Sinds zeven maanden zat hij in vreemdelingendetentie.