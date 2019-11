Passagier uit ‘gekaapt’ toestel: ‘Mijn familie belde geschrokken op’

Politiemensen na het kapingsalarm op Schiphol, woensdagavond. Beeld AP

Javier Domingo (35) heeft nauwelijks geslapen, donderdagnacht. Tegen twee uur ’s nachts landde vlucht UX1049 van Air Europa op het vliegveld Barajas van Madrid, een uur later was hij thuis en donderdagochtend om half acht meldde hij zich op zijn kantoor van een farmaceutisch bedrijf in de Spaanse hoofdstad. “Een nieuwe ervaring rijker,” zegt hij over de vermeende kaping van het vliegtuig, donderdagavond op Schiphol; een verwarrende situatie die werd veroorzaakt doordat de piloot in de cockpit abusievelijk een noodcombinatie had ingedrukt.

“Aan boord was alles heel rustig, we zijn geen moment bang geweest,” zegt de Spanjaard. “De schrik kwam pas toen ik bij het verlaten van het toestel in de slurf allemaal militaire politie met bivakmutsen tegenkwam.”

Machinepistolen

Domingo was als priority-passagier een van de eersten aan boord van het vliegtuig dat hem na enkele dagen in Amsterdam zou terugbrengen naar Madrid. Toen hij enkele minuten op zijn plaats zat, en met hem 26 anderen, viel het hem op dat er al een tijdje geen nieuwe passagiers aan boord van het grote toestel, een Airbus 330, kwamen. “Ik keek door het raampje naar buiten en zag politie met machinepistolen rond het toestel staan. En in de terminal zag ik agenten rennen. Maar dat was nog geen reden voor onrust.”

Na een tijdje meldde de piloot via de speakers dat de Nederlandse autoriteiten hadden verboden dat de andere passagiers aan boord van het toestel gingen. Een reden gaf hij niet, en het cabinepersoneel wist ook niets. Zo’n anderhalf tot twee uur duurde het wachten, zonder dat er ook maar iets aan boord gebeurde. Inmiddels werd Javier door bezorgde familie uit Spanje gebeld. “Ze hadden gehoord dat het vliegtuig gekaapt zou zijn. Ook lazen ze berichten dat er drie mannen aan boord waren met messen in de hand. Daar was helemaal niets van waar. We zaten te praten, sommigen keken een film op hun iPad.”

CNN

Via twitter probeerde hij iedereen gerust te stellen, maar hij ging tijdelijk offline toen er een storm van nieuwe volgers en een vloed van verzoeken om informatie binnenkwamen. “De Spaanse TV wilde me spreken, CNN… Daar had ik allemaal geen zin in.” De piloot kwam uit zijn cockpit en kwam met de passagiers praten. “Hij zei dat hij niet wist wat het probleem was.”



Toen kwam de mededeling dat het kleine groepje passagiers het toestel mocht verlaten, zonder bagage, alleen met het paspoort of een ander identiteitsbewijs. “We liepen terug door de slurf, en daar stonden al die agenten of soldaten op een rij, een man of dertig of veertig, met hun geweren en schilden en bivakmutsen. Toen schrok ik, ik begreep het niet, er was binnen niets aan de hand.”

Beeld REUTERS

Cordon

In de terminal was alleen maar politie, alle andere passagiers die op het boarden wachtten waren weggevoerd. “Elk van ons kreeg een agent toegewezen die ons van top tot teen fouilleerde. Ook dat was militaire politie. Daarna mochten we verder lopen en kwamen we bij een nieuw cordon, nu gewone agenten. Aan hen moesten we ons paspoort laten zien. Daarvan maakten ze een foto, én eentje van ons gezicht.”



Daarna begon het tweede lange wachten. “Na een tijd kregen we te horen dat de noodknop voor een kaping was geactiveerd en daarmee direct het veiligheidsprotocol van Schiphol. Maar het vliegtuig was nu volledig veilig, zeiden ze, en het was aan Schiphol en Madrid om te bepalen of we konden vliegen.” Rond elf uur mochten alle passagiers – het toestel zat nagenoeg vol – aan boord. Javier Domingo: “De piloot stond bij de ingang. Hij bood elke passagier namens Air Europa zijn excuses aan voor het hele gebeuren, maar hij zei ons niet dat hij het zelf had veroorzaakt.”