Pasen in Amsterdam: ja het is druk, nee het is geen groot probleem

Langs de Amstel nabij café Hesp. Johan en Cilly zijn uit Brabant overgekomen om hun (schoon)zoon te zien. Beeld Dingena Mol

Maarten en zijn vriend wonen pal om de hoek in de Jan Bernardusstraat, dus de kade voor café Hesp aan de Weesperzijde mag als hun tuin worden beschouwd. Deze zonovergoten middag van Eerste Paasdag ontvangen ze hier aan de Amstel na twee maanden eindelijk weer eens hun (schoon)ouders Johan en Cilly uit Brabant. Die hebben zich keurig op een meter of drie afstand in hun campingstoelen gezet.

Waar dit stuk kade op gewone zonnige dagen doet denken aan een veel te volgepakt strand, is het nu héél rustig. Plukjes zonaanbidders houden keurig afstand, af en toe hijgt een jogger voorbij.

De chocoladehaas kijkt toe hoe de vrienden het paasbrood smeren. “Eíndelijk is het hier eens rustig,” concludeert de familie. Johan: “We hadden elkaar acht weken niet gezien en konden het niet meer uithouden.”

Langs de Amstel bij de Korte Ouderkerkerdijk staat een waarschuwingsbord. Beeld Dingena Mol

‘BLIJF BINNEN’

De rust laat zich wellicht deels verklaren door de kreet die het enorme matrixbord uitschreeuwt, meters verderop: ‘BLIJF BINNEN’.

Ach, dit rekenen we op deze manier ook wel goed.

Zo is het ook op de grasweides aan de Korte Ouderkerkerdijk, verderop aan de buitenbocht van de Amstel.

‘BLIJF BINNEN’ ‘1,5 M’ ‘BOETE = 390 EURO’ krijst het matrixbord aan het begin van de dijk, maar een motoragent kan langs de verspreide plukjes zonder zijn bonnenboekje te trekken. Oké, picknicken was eigenlijk niet de bedoeling, maar in een stad waar zovelen geen tuin hebben, moet het op deze manier toch kunnen, ook in coronatijd, is de onuitgesproken consensus.

Ook bij de Intratuin in Oost is het rustig. Beeld Dingena Mol

Terugschakelen

Het tuincentrum aan de Nobelweg in Oost is op veel voorbereid. Schoonmakers in oranje hesjes poetsen gehandschoend de winkelkarren die bezoekers verplicht moeten gebruiken. De entree is naar een ruimere plek verschoven en op het parkeerterrein houden verkeersregelaars toezicht. Verboden voor kinderen en huisdieren.

Het is lang niet zo druk als zaterdag of vorige week, toen de wachttijd in zo’n zigzagrij soms 20 minuten bedroeg. “Men heeft het door, denk ik, we moeten even een tandje terugschakelen,” zegt een regelaar.

Tussen de Amstelsluizen bij Carré en de Magere Brug hangt een surrealistisch serene rust. Volmaakte leegte op het water van de Amstel en de Prinsengracht aan de overkant, nu op de grachten een vaarverbod geldt. Een brommer op de brug verscheurt even de stilte, maar dan horen we weer alleen wandelaars keuvelen.

Spookachtig

We hinken op twee gedachten: het is prachtig zo, maar toch vooral spookachtig. Het beklemt dat corona de reuring uit de stad heeft geperst, vooral.

In het Oosterpark doet de Social Distance Bus een ronde – die sterk doet denken aan The A-Team. Uit de speaker op het dak klinkt de waarschuwing dat ‘corona niet discrimineert’, dat iedereen er doodziek van kan worden en dat het beter is alleen de deur uit te gaan als dat echt noodzakelijk is – in acht talen.

Het deert de parkhangers niet, daar op die steenworp van OLVG Oost. Ze drinken hun bier en wijn, ook hier in kleine clubjes op gepaste afstand. Een stel stopt maar heel even met frisbeeën om de curiositeit te aanschouwen, de alcoholisten op hun vaste stek in het zuidoostelijke hoekje van het park werkt de bus vooral op de lachspieren.

In het Vondelpark, aan de kant van de Amstelveenseweg. Beeld Dingena Mol

Te druk, geen groot probleem

We zien hetzelfde landerige beeld in het Sarphatipark, in Frankendael en in het Vondelpark. Sporters komen iets te dichtbij; hondenuitlaters verliezen soms hun concentratie en het groepje dat lachgasballonnen vult, houdt strikt genomen te weinig distantie. Toch, de agenten en de beveiligers van TSC Crowd Control houden van een afstand goedkeurend toezicht. De enige twee ingangen van het Vondelpark die nog open zijn, aan de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg, blijven open.

Ja, het is te druk.

Nee, het lijkt geen al te groot probleem.

Beeld Dingena Mol

Waarschuwen

Zo zien ook wijkagent Pim Coumou en zijn collega het. We treffen ze als we vanuit een doodse binnenstad door de onwaarschijnlijk rustige onderdoorgang van het Rijksmuseum op het Museumplein zijn beland. De twee patrouilleren in en buiten hun politiebusje langs de hotspots – het Museumplein dus, het Vondelpark, maar ook de afgesloten voetbalvelden van AFC waar toch altijd jongeren zijn.

Ze kuieren tussen de groepjes door, langs de voetballers die slechts overschieten en niet duelleren – met in de verte wat skaters en steppers op de skatebaan en gezinnen die pootjebaden in de vijver voor het Rijksmuseum.

“Het beeld is eigenlijk overal hetzelfde,” zegt Coumou. “Het is rustig. Mensen houden zich aan de regels. We waarschuwen wel geregeld en noteren dan de namen van de betrokkenen. We maken duidelijk dat ze de tweede of derde keer wél die bon van 390 euro per persoon kunnen krijgen. Maar nee, we hebben vandaag nog niet hoeven schrijven, gelukkig.”