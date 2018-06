Pas op voor het electorale addertje

Wij houden niet van decorum en hebben geen egards

Als ik het mij goed herinner, heeft een verslaggever van Powned ooit aan onze premier gevraagd: "Wanneer heeft u voor het laatst geneukt?" Zoiets zou in Frankrijk - en ik vermoed ook in de rest van de wereld - ondenkbaar zijn.



Levenslange verbanning naar Elba, of erger, is de laagste straf die daarop zou volgen, maar in Nederland wordt jovialiteit al snel geinig bevonden. In ons land staan etiquette en decorum bijzonder laag in aanzien, om van wat de Fransen 'grandeur' noemen maar helemaal niet te spreken.



De Nederlander wordt geacht net zo gewoon te doen als thuis en vooral geen pretenties te hebben. Daarom zijn wij een door en door democratisch land, genivelleerd tot in de diepste vezels van de maatschappij, maar het gebrek aan cultureel besef en uiterlijk vertoon werkt ook wel eens neerdrukkend.



Kijk eens naar Studio Rusland, het NPO-programma over het WK voetbal. Die lui zitten daar in hun oudste kloffie, in afgetrapte spijkerbroeken en verkreukelde T-shirts. Het geheel geeft de indruk van een grote gemelijkheid, niet in de laatste plaats door een rondscharrelende hond die het gevoel van kleinburgerlijke huiselijkheid nog extra aanzet.



Laatst liet Trump zich ontvallen dat hij ernaar verlangde om zijn onderdanen voor hem te zien opstaan, zoals de Noord-Koreanen dat doen voor Kim Jong-un. Zo ver hoeven wij in Nederland niet te gaan, maar een zeker decorum en egards voor de boven ons gestelden zou ons politieke bestel wel ten goede komen.



Max Pam