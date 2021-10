Pas gelegde struikelsteen verdwenen uit Indische Buurt

Foto van het gat waar de Stolperstein zat. Beeld Foto van buurtbewoner

Waar de Stolperstein – een ‘struikelsteen’, een klein vierkant steentje in een stoep ter nagedachtenis aan door de nazi’s vermoorde personen – is gebleven, is Alexander Stukenberg van de stichting Stolpersteine in Amsterdam niet bekend. “We weten niet wat er gebeurd is. Als de steen is gestolen, is dat choquerend. Dat zou de eerste keer in Amsterdam zijn.” Stukenberg is deze week op de hoogte gesteld van de verdwijning.

Voor de deur van De Rooijs vroegere woning gaapt nu een gat. Twee buurtbewoners merkten gisteren ineens op dat de steen was verdwenen. Een van hen heeft een foto gemaakt van de stoeptegel waarin de Stolperstein was gelegd. “Wij kregen anderhalve maand geleden een brief thuis dat er een steenlegging zou plaatsvinden,” zegt een van hen. “Het is indrukwekkend en bijzonder dat wij nu ook een steen in onze straat hebben. Het is bizar dat hij nu al weg is. Geen idee wat er is gebeurd, maar als hij gestolen is, is dat wel onbeschoft.”

Meer dan 550 slachtoffers

In de Indische Buurt zijn in de Tweede Wereldoorlog meer dan 550 Joodse inwoners door de nazi’s weggehaald en vermoord. Het project Stolpersteine Indische Buurt wil voor hen een struikelsteen plaatsen.

De steen voor Hartog de Rooij (1878-1942) bij Gorontalostraat 24 II is gelegd op 1 september. De Joodse venter werd op 64-jarige leeftijd in november 1942 omgebracht in Auschwitz. De steenlegging werd bijgewoond door een buurtbewoonster. Er waren geen nazaten van De Rooij bekend.

Een van elf kinderen

Hartog de Rooij was een van de elf kinderen van Mozes de Rooij en Sara Boeken. Slechts één kind uit het gezin overleefde de oorlog. Hartog de Rooij was zelf vader van twee kinderen. Zijn vrouw Kaatje Lopes Dias overleed in 1939.

In de Sarphatistraat waren onlangs ook struikelstenen verdwenen. De drie stenen werden tijdens werkzaamheden per ongeluk door bouwvakkers verwijderd. “Maar in de Gorontalostraat was geen verbouwing gaande,” verzekert een buurtgenoot.

Stukenberg heeft de gemeente inmiddels ingelicht over de verdwenen steen. “De struikelsteen voor Hartog de Rooij komt er weer te liggen, zegt Rogier Schravendeel van het project Stolpersteine Indische Buurt. “Wie dat betaalt, is van later zorg. Maar de steen, die komt terug.”