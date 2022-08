Partyboten zorgen voor overlast op de Nieuwe Meer: ‘Na een paar uur ben je de muziek wel beu’

Omwonenden van De Nieuwe Meer ondervinden overlast van partyboten. De muziek staat keihard en draagt ver over het water. Beeld Dingena Mol

Een zonnige dag aan de oevers van de Nieuwe Meer loopt op zijn einde. In de late middagzon hebben twee bewoners van de Nieuwemeerdijk hun tuinstoelen uitgeklapt op hun eigen steigertje aan de Ringvaart, die uitkomt op het meer.

“Daar heb je ze,” wijst de bewoonster, die niet met haar naam in de krant wil. Op de plas doemen twee platte boten met aan boord groepjes jongeren op. De scheepjes blijven dobberen op het midden van het meer. Wie goed luistert hoort de beats vanaf de bootjes over het water rollen.

Het is precies het geluid dat aan de boorden van de Nieuwe Meer al enige tijd voor veel ergernis zorgt. “Ik snap de jongens op die boten natuurlijk best,” zegt de echtgenoot van de zonnebaadster. “Ze willen een feestje en dat gunnen we ze ook. Alleen: na een paar uur ben je die muziek wel beu.”

Slapen

De twee schetsen de problemen: als de drank aan boord in de man zit, gaat de volumeknop omhoog. En op de lange zomeravonden blijft de muziek aan boord aan tot na middernacht. Ook doordeweeks. “Er moet ingegrepen worden,” vindt de Nieuwemeerdijkbewoonster, die op meer handhaving aandringt. “Na tienen moet het gewoon rustig zijn. Er wonen hier mensen die willen slapen.”

Een soortgelijk verhaal vertelt Karin van Dantzig, eigenaar van de op de andere oever gelegen pannenkoekenboerderij Meerzicht. Ze schetst hoe de boten, die soms wel vijftig feestvierders vervoeren, in de eerste coronazomer voor het eerst opdoken. “Op de grachten in Amsterdam mag er nog maar een beperkt aantal mensen op een bootje. Die regels zorgen voor een waterbedeffect. De grotere gezelschappen komen nu deze kant op. Het is bijna elke dag raak.”

Ze vertelt hoe gasten op haar terras haar met regelmaat vragen of de radio wellicht iets zachter kan. “Dan leg ik uit dat wij helemaal geen radio aan hebben. Die jongens op de boten hebben misschien zelf ook niet door dat hun technobeats over het water zo ver dragen, maar bij ons op terras zitten soms driehonderd mensen. Dat is meteen heel veel overlast.”

Van Dantzig kreeg recent vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam op bezoek. “Die luisterden heel serieus, dat was fijn,” zegt de horecaondernemer. “Maar ze vertelden ook dat er te weinig capaciteit is om goed op het water te patrouilleren.”

Geen zwemvesten

Van Dantzig heeft van bewoners van het nabijgelegen tuinpark verhalen gehoord over slierten van tot wel 25 boten die op het midden van het meer in een kring gaan liggen. De bewoners van de Nieuwemeerdijk hebben zulke hoge aantallen niet gezien, maar spreken wel over avonden met tussen de tien en vijftien partyboten.

De bestuurder van het pontje over de Ringvaart bevestigt die aantallen. Hij wijst op de veiligheidsrisco’s. “Er wordt veel gedronken, maar ik heb niemand met zwemvesten gezien. En het water is op dat punt 35 meter diep.”

Het bestuur van stadsdeel Zuid zegt de overlastmeldingen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt besloten of er meer handhaving komt.