Partner Peter R. de Vries vraagt ruim 60.000 euro schadevergoeding, ‘leed niet in jaren uit te drukken’

Tahmina Akefi, de partner van Peter R. de Vries. Beeld ANP

“Ik heb er lang over gedaan woorden te vinden om de pijn te beschrijven. Ik zal een poging wagen. Maar hoe beschrijf je wat er met je gebeurt wanneer je geliefde op de meest gruwelijke wijze uit je leven wordt gerukt?”

De vooraf en in de rechtszaal getoonde beelden van hoe Peter door de daders werd achtervolgd en uiteindelijk op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat werd neergeschoten, vond ze ‘héél confronterend’. “De dagen, weken en maanden waarin Peters einde naderde, stonden niet alleen in het teken van onopgeloste moorden, maar ook in het teken van onze toekomst. We zouden naar Berlijn en Kroatië gaan om een boek over onze liefde te schrijven.”

De laatste stappen die Peter R. de Vries door de Lange Leidsedwarsstraat zette, vlak voor hij met vier kogels werd neergeschoten, ‘waren stappen die naar mij leidden’. “Nadat Peter was neergeschoten, drong het nieuws niet tot me door. In het ziekenhuis was alles zo onwerkelijk. Ik leefde in de ontkenning. Bedacht dat we onze afspraken misschien moesten uitstellen. Ook nu nog leef ik in de ontkenning. Staar ik naar het schermpje van mijn telefoon naar de laatste berichten die ik hem stuurde, in de hoop dat de berichtjes blauw zouden kleuren.”

Niet achter gesloten deuren

“De liefde was immens, het verdriet eveneens,” zegt Akefi. Het onderlinge berichtenverkeer tussen de daders – volgens justitie Delano G. en Kamil E. en een derde – heeft haar door de ziel gesneden. “De woorden, de gewetenloze wijze waarop deze twee over Peter spraken, maakt het leed zo veel erger. Ik weet dat heel Nederland de berichten met afschuw heeft gelezen, maar niemand kan voelen wat die woorden doen met mensen die van Peter houden. Die pijn is met geen pen te beschrijven. Over tien, twintig jaar zullen ze nog altijd voelen als zout in de wonden.”

“De tijd heelt niet alle wonden, dat heb ik met de dood van Peter wel gemerkt. De pijn zal onderdeel van je leven worden, maar niet verdwijnen. Het is een helse beproeving hier op meters afstand te zitten van twee kille moordenaars. De man die vocht voor rechtvaardigheid, is zoveel onrecht aangedaan. Ik heb niet de illusie dat het ze iets doet. Ik heb tijdens de afgelopen zittingen geen spoor van berouw bespeurd. Als je plezier beleeft aan zo’n gruwelijke daad… Stuitend is de minachting die de schutter toont. Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt wel weer.”

Het leed dat de verdachten hebben berokkend, ‘is niet in jaren uit te drukken’, besluit Tahmina Akefi haar slachtofferverklaring. “Iedereen die van Peter houdt, is voor het leven getekend.”

Akefi heeft de rechtbank gevraagd haar vordering tot schadevergoeding ‘kort en zakelijk’ te bespreken, nu die vorige week haar verzoek afwees om deze achter gesloten deuren te behandelen. Ze vordert een vergoeding van 61.951 euro voor de materiële en immateriële schade die zij heeft geleden door de moord.