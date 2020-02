Partner Femke Halsema accepteert taakstraf OM

Robert Oey, echtgenoot van burgemeester Halsema, heeft een gang naar de rechter voorkomen door op het laatste moment zijn verzet tegen veertig uur taakstraf in te trekken. Daarmee komt een slepende zaak ten einde.

Hoe zat het ook alweer?

Op een julidag in 2019 werd een 15-jarige jongen aangehouden nadat hij met een paar andere jongens rotzooi had getrapt op een vervallen woonschip in Amsterdam Oost. Hij bleek de zoon te zijn van burgemeester Halsema en haar partner, filmmaker Robert Oey.

Vlak voor zijn arrestatie gooide de jongen een wapen weg, dat later een onklaar gemaakt alarmpistool bleek te zijn.

In een interview met NRC Handelsblad bekende Oey dat hij degene was die het alarmpistool mee had genomen naar het appartement van het gezin in de ambtswoning, waar hij het bewaarde in een kastje. Het interview was een doelbewuste poging om de aandacht van de media weg te halen bij de jongen, zou Halsema later zeggen.

Wat moest Oey met het wapen?

Het gaat om een Duitse revolver waarvan de loop onklaar is gemaakt. Het voorwerp is van een zakenpartner en Oey gebruikte het sinds de jaren negentig af en toe als rekwisiet bij de productie van documentaires.

Oey is aangeklaagd omdat het voorhanden hebben van dit soort wapens verboden is op grond van de Wet Wapens en Munitie. Het wapen is in beslag genomen. Halsema en Oey zeggen allebei dat de burgemeester geen weet had van de aanwezigheid van het wapen in de woning. De bestraffing van hun zoon is afgehandeld via Bureau Halt.

Waarom moest Oey voor de rechter verschijnen?

Op 13 december 2019 maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het Oey een schikkingsvoorstel heeft gedaan: veertig uur taakstraf. Oey tekende hiertegen verzet aan, naar verluidt omdat hem dit een strafblad oplevert waardoor het voor hem moeilijker zou zijn om ongehinderd naar landen met strenge visumeisen te reizen, zoals de Verenigde Staten.

Ook vond hij het schikkingsvoorstel ongunstig omdat hij een publiek figuur is, zeggen betrokkenen bij de zaak. Het OM kon zich in zijn geval niet veroorloven om mild te zijn.

Zijn raadsman Peter Plasman adviseerde Oey om verzet aan te tekenen tegen de taakstraf om meer bedenktijd te creëren. “Dat is gebeurd en cliënt heeft thans besloten om niet in verweer te gaan en de beschikking te accepteren.”

Daarmee vervalt de zitting bij de politierechter.

Reclassering Nederland zal de taakstraf verder afhandelen met Oey. Wat hij zal moeten doen wordt niet bekendgemaakt. “Van het opknappen van kapotte speeltoestellen, helpen in een verzorgingshuis tot het opruimen van zwerfvuil”, zo valt te lezen op de website van de instantie. “Meestal werken werkgestraften voor non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Of voor gemeenten en Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst.”

Is burgemeester Halsema hiermee uit de problemen?

In het stadhuis overheerst opluchting over het besluit van Oey om zijn verzet te staken. Openlijk bestond er bij de meeste partijen geen belangstelling om een nieuw raadsdebat over de kwestie te voeren omdat dit als een privézaak van de burgemeester werd gezien.

Maar in de wandelgangen van het stadhuis klonk bij veel andere partijen ook onbegrip vanwege Oey die zijn hakken in het zand had gezet. Een proces bij de politierechter zou het gezin immers een nieuwe lading negatieve publiciteit opleveren.

En als de straf voor Oey bij de rechter uiteindelijk lager was uitgevallen, dan zou dat de suggestie van klassenjustitie kunnen oproepen, zo was de vrees bij sommige partijen. Enkele raadsleden vreesden zelfs dat eventuele vrijspraak van Oey ondermijnend zou kunnen zijn voor de strijd die Halsema voert tegen verboden (nep)wapens.

Met het schrappen van de zitting bij de politierechter voorkomt Oey dat zijn partner opnieuw ter verantwoording geroepen in de gemeenteraad.

Waarom is deze zaak niet in handen van het Amsterdamse Openbaar Ministerie?

De strafeis wordt geformuleerd door het arrondissementsparket Noord-Holland, omdat Halsema regelmatig om tafel zit met het de Amsterdamse hoofdofficier van justitie, en de schijn van belangenverstrengeling vermeden dient te worden. Dit is gebruikelijk bij burgemeesters; een Rotterdamse fraudezaak tegen de zus van burgemeester Aboutaleb werd om dezelfde reden door het OM in Amsterdam behandeld.