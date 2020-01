Partner burgemeester Halsema verzet zich tegen taakstraf

Robert Oey, de man van burgemeester Femke Halsema, heeft een taakstraf van veertig uur opgelegd gekregen voor verboden wapenbezit. Beeld ANP Kippa

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Holland, na een bericht van de Telegraaf. De zaak zal nu aan de rechter in Amsterdam worden voorgelegd.

Vorige maand kreeg Oey in een besloten zitting de taakstraf van veertig uur opgelegd, vanwege het bezit van een verboden wapen. De zoon van Halsema en Oey had het wapen op 15 juli bij zich toen hij door de politie werd opgepakt. Het wapen bleek later een onklaar gemaakte revolver te zijn.

Oey, filmproducent van beroep, zou het wapen nodig hebben gehad voor een filmproductie en daarom mee hebben genomen naar de ambtswoning. Voor het wapen had hij een vergunning nodig, maar die had hij niet.

Ook de zoon van Halsema en Oey werd verdacht van verboden wapenbezit. Justitie deed de zaak af met een Haltmaatregel.