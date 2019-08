Partijleider PvdA wijst raadslid terecht: ‘Boerka staat niet voor vrijheid’

Tijdens Pride Amsterdam, afgelopen zaterdag, was het Amsterdamse PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond gekleed in een gele boerka. Vier medestanders waren gekleed in boerka's van een andere kleur. De gekleurde boerka’s waren een protest tegen het gedeeltelijke ‘boerkaverbod’, dat op 1 augustus is ingegaan. Sindsdien mag geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen in overheidsgebouwen, op scholen, in ziekenhuizen en in het openbaar vervoer.

Hendrik Jan Biemond, zelf homoseksueel, liet in een schriftelijke reactie weten dat hij ‘niets’ heeft met de boerka. “Maar ik ben nog meer tegen het boerkaverbod. Ik wil dat mensen de vrijheid hebben om aan te doen wat ze willen.” Op Twitter gaf PvdA Amsterdam zaterdag ook kort de bedoeling van de actie weer. ‘Voor de PvdA Amsterdam betekent vrijheid dat je mag zijn wie je bent en dus ook mag dragen wat je wilt.’

Vrijbrief

Moorman is het daar dus niet mee eens. “Voor mij symboliseert een boerka de ongelijkheid van vrouwen en mannen,” laat ze vanaf haar vakantieadres weten. “Een man mag zich vrij vertonen, maar de vrouw moet zich bedekken. Dat heeft voor mij niets met vrijheid te maken.” Tegelijk, voegt ze daaraan toe, mag het dragen van een boerka nooit een vrijbrief zijn om vrouwen te bedreigen of op te jagen.

Een woordvoerder van de landelijke PvdA verwijst, gevraagd naar een reactie op de actie van Biemond, naar de tweet van Moorman. De partij heeft daar ‘niks aan toe te voegen’ en noemt de actie verder een lokale kwestie.