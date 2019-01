Partijen willen 9-puntenplan tegen antisemitisme in stad

Help elke Amsterdamse basisschoolleerling een bezoek te brengen aan Kamp Westerbork. Het is één van de negen punten uit het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders en bedoeld om kinderen beter te laten begrijpen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.



Aanleiding voor het puntenplan zijn verschillende antisemitische incidenten in Zuid/Buitenveldert, zoals de aangifte van een rabbijn wegens het uitschelden van zijn gezin afgelopen zomer en de vernielingen van restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in 2017 en 2018.



Met het toepassen van de punten hopen de oppositiepartijen dat antisemitisme in de stad kan worden tegengegaan.



Onderwijs

Het plan richt zich voor een deel op onderwijs omdat de partijen van mening zijn dat kennis van geschiedenis onder huidige generaties afneemt en dat er een enorm gebrek is aan kennis over de geschiedenis van Joden in Nederland.



Docenten zouden ook gezegd hebben het een lastig bespreekbaar onderwerp te vinden en in klassen met veel kinderen met een migratieachtergrond zou het thema tot felle discussies leiden.